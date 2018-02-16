李杜軒正式與羅德簽約 盼發揮打擊優勢

通過日本職棒羅德隊入團測試的野手李杜軒（右），16日正式與球團簽約，成為正式球員、重返日職，守備位置以二壘為主，與投手陳冠宇（左）成為隊友，李杜軒盼發揮打擊優勢、打出成績。中央社記者張新偉攝 107年2月16日

（中央社記者謝靜雯石垣市16日電）通過日職羅德隊入團測試的野手李杜軒，今天正式與球團簽約，成為支配下球員、重返日職，背號67號，與投手陳冠宇成為隊友，李杜軒盼發揮打擊優勢、打出成績。



李杜軒2006年加盟日職軟銀隊，2016年遭釋出，去年投入中職選秀沒有獲得球隊青睞，今年透過羅德隊入團測試表現受肯定，今天也與球團完成簽約，成為支配下球員（正式球員），守備位置以二壘為主。



李杜軒表示，當初投入中職選秀落選，「就表示戰力沒有達到球團的需求，知道有日職測試機會，在自主訓練更下功夫，先把自己準備好」，約1年的時間沒有正式比賽，但他自評調整狀況不錯，把自己準備好，只要有機會，希望一開始進度就能跟上大家。



與先前待過的軟銀隊相比，李杜軒表示，羅德隊的球員又更年輕，正式簽約後心情比較放鬆，「成為正式球員，跟大家在同一個起跑點上，希望繼續努力，把成績打出來。」



中職Lamigo桃猿隊與日職羅德隊17、18日兩天將在日本石垣島舉行兩場交流賽，李杜軒表示，先前測試時腳有輕微拉傷，「但沒有太大問題，有機會比賽後半段上場代打」；李杜軒今年與桃猿隊野手郭嚴文一同在日本自主訓練，他也表示，「很期待看到郭嚴文比賽的表現」。（編輯：陳清芳）1070216