陳冠宇旅日最競爭年 17日有望登板後援

中華職棒Lamigo桃猿隊遠征石垣島，與日本職棒羅德隊進行2場對抗賽，效力於羅德隊的旅日選手陳冠宇（圖）預計有機會登板。中央社記者張新偉攝 107年2月16日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市16日電）羅德隊投手陳冠宇旅日生涯第8年，他直言「今年將是最競爭的一年」，球隊3洋投搶1先發名額；陳冠宇預計於明天「亞洲門戶交流賽」中後援，將對Lamigo桃猿隊投1局。



陳冠宇旅日生涯第8年，他表示心境上有很大的不同，「現在已經不是菜鳥，什麼階段該做什麼事心裡都有底」；對於今年球季，陳冠宇表示目前教練團初步定位是先發，球隊目前規劃1名洋投放終結者，兩名內定內野洋將，「最後1個洋將名額，就是我和另外兩名洋投搶先發位置。」



陳冠宇坦言今年將是最競爭的一年，機會不如前幾年多，但會全力以赴；今年季後和旅美投手陳偉殷一起自主訓練，陳冠宇表示很開心有機會一起訓練，看到大聯盟等級的選手不同的訓練方式，受益良多，特別在重量訓練下功夫，希望新球季可以展現訓練成果。



至於目前的調整進度，陳冠宇表示，「直球狀況已經OK，剩下的時間會把變化球的精準度再加強，讓武器球更刁鑽」，今年春訓教練團也特別要求投手群，要想辦法投到能力以外的投球數，「在牛棚時嘗試有把投球數量拉高」。



桃猿隊17、18日兩天，將在石垣島與日職羅德隊舉行兩場交流賽，陳冠宇表示，明天預計會後援投1局，「現階段大家都想藉此機會想投給教練團看，上場就會毫無保留全力投」；對於桃猿隊此次參賽陣容，陳冠宇也表示，包括野手林知譽、楊岱均等，都是穀保家商棒球隊的學弟，「也會想要看看他們的進步」。（編輯：陳清芳）1070216