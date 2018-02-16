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桃猿陳俊秀扛4棒 對羅德超級新秀安田

發稿時間：2018/02/16 20:20

最新更新：2018/02/16 20:49

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「亞洲門戶交流賽」Lamigo桃猿隊17日起對日職羅德隊連打兩場，桃猿隊抵達石垣島後，進行練習，備戰比賽，將擔任第四棒的陳俊秀（圖）17日與隊友進行打擊練習。中央社記者張新偉攝　107年2月16日「亞洲門戶交流賽」Lamigo桃猿隊17日起對日職羅德隊連打兩場，桃猿隊抵達石垣島後，進行練習，備戰比賽，將擔任第四棒的陳俊秀（圖）17日與隊友進行打擊練習。中央社記者張新偉攝　107年2月16日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市16日電）「亞洲門戶交流賽」Lamigo桃猿隊明天與日職羅德隊交流賽，羅德隊由超級新秀安田尚憲扛4棒，桃猿則由陳俊秀扛4棒；安田尚憲表示，希望明天比賽能夠發揮長打優勢。

安田尚憲為去年日職羅德隊選秀第一指名，羅德球團對他有高度的期待，明天比賽將扛起先發第4棒、守三壘；安田尚憲表示，扛起中心棒次代表教練團的期待，希望明天可以有好的表現。

安田尚憲為去年U18世界盃青棒賽日本代表隊成員，他表示去年沒有和中華隊交手，對台灣球員印象是力量和速度很好，高中時期也曾到台灣打台日青棒交流賽，當時對台灣投手印象很深。

現年18歲的安田尚憲表現備受期待，高中時期總計敲出65發全壘打，也被拿來與同期的日職火腿隊打者清宮幸太郎相比，安田尚憲表示，清宮是很好的球員，兩人現在都在職棒舞台，「希望一起努力、一起競爭」。

羅德隊明天先發投手為佐佐木千隼，桃猿隊則派出側投黃子鵬與捕手劉時豪先發搭擋，先發打序中心棒次3到5棒分別為郭嚴文、陳俊秀和梁家榮。

桃猿隊17日交流賽先發打序：第1棒詹智堯（中外野）、第2棒郭永維（左外野）、第3棒郭嚴文（二壘）、第4棒陳俊秀（指定打擊）、第5棒梁家榮（三壘）、第6棒林承飛（游擊）、第7棒楊岱均（一壘）、第8棒劉時豪（捕手）、第9棒余德龍（右外野）。（編輯：陳清芳）1070216

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