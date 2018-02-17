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李杜軒陳冠宇成隊友 井口資仁各有期許

發稿時間：2018/02/17 12:16

最新更新：2018/02/17 12:16

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（中央社記者謝靜雯日本石垣市17日電）「亞洲門戶交流賽」日職羅德隊和Lamigo桃猿隊今、明兩天舉行兩場比賽，羅德隊總教練井口資仁期許兩隊球員有好表現，對於兩名台灣球員陳冠宇、李杜軒也各有期許。

今天首場比賽桃猿隊由潛力投手黃子鵬先發，羅德隊由佐佐木千隼先發，並由去年日職選秀羅德隊第一指名安田尚憲扛4棒。

井口資仁表示，球隊開始春訓到現在，這是第一場在日本境內對國外球隊的比賽，「每個球員調整狀況都不錯，希望他們在這兩場比賽中可以有不錯的表現」。

今天安排讓超級新秀安田尚憲扛4棒，井口資仁特別提到，他在高中時期就展現很突出的打擊能力，這也是他加入球隊後首度與國外職棒球隊交手，希望能夠好好體驗這難得的經驗。

井口資仁去年底也有帶羅德隊到台灣，與亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊打交流賽，對台灣球隊不算陌生，他提到知道桃猿隊是很強的球隊，球員們能力不錯，這次兩隊陣容以年輕球員為主，「希望羅德的先發投手可以好好表現，也很期待桃猿隊球員的表現」。

李杜軒昨天正式與羅德隊簽約，成為支配下球員（正式球員），與投手陳冠宇成為隊友，井口資仁提到，希望陳冠宇今年能夠在一軍好好表現，至於李杜軒，「二壘、游擊競爭很激烈，希望他努力找到他的位置，代打也能拿出好表現」。（編輯：管中維）1070217

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