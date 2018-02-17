林樺慶5度對羅德先發 良性競爭搶先發

（中央社記者謝靜雯日本石垣市17日電）Lamigo桃猿隊林樺慶先發近年多次與日職羅德隊交手，明天比賽將是第五度對羅德先發，他表示，「上場就是投到沒有力為止」；今年希望變化球更精進，目標站穩先發。



桃猿隊與日職羅德隊連3年於石垣島舉行「亞洲門戶交流賽」，投手林樺慶都沒有缺席，加上先前在台灣打的交流賽，明天是林樺慶第五度對羅德隊先發；林樺慶表示，羅德雖然在日職中不算最好的球隊，「但實力還是在我們之上，球是圓的，打了才知道」。



林樺慶春訓目前為止總計出賽2場，最多單場投到約70球，他表示，「現在都還在慢慢調整節奏，來這邊就是抱持學習的心態，做好自己工作，從過程中學到能夠幫助自己的經驗」，上場沒有預設什麼目標，「毫無保留投到沒有力為止」。



林樺慶表示，去年季後參加亞洲職棒冠軍爭霸賽，休息的時間沒有很充裕，身體狀況需要特別留意，怕疲勞期會提早出現。



今年球季桃猿隊加入潛力低肩側投黃子鵬，也被教練團點名是本土先發人選之一，林樺慶表示，兩人是良性競爭關係，實力好才能在球場上生存；今年球季林樺慶期許投出比去年更好成績，變化球種更細膩、增加球的犀利度，「一整年都能站穩先發位置、幫助球隊」。（編輯：管中維）1070217