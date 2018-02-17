花滑6個四周跳創紀錄 陳巍驚艷平昌冬奧[影]

影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道

（中央社平昌17日綜合外電報導）美國華裔花式滑冰明星選手陳巍在南韓平昌冬季奧運男子單人滑短曲項目比賽出現嚴重失誤後，今天一雪前恥，在長曲項目創下奧運紀錄，成為首位完成6個四周跳的花式滑冰選手。



年僅18歲的陳巍（Nathan Chen）昨天在短曲項目比賽因緊張導致失誤連連，僅拿下82.27分，排名暫時掉到第17名。



不過，陳巍今天創下驚人佳績，在男子單人滑長曲項目拿下215.08分，寫下這項運動數一數二的高分，超出自己最佳成績近11分，總得分達297.35分，名列第5。



陳巍完成6個四周跳，打破自己去年創下的5個四周跳紀錄。



路透社報導，陳巍說：「我想，在短曲項目災難性演出後，排名也落到非常、非常後面，幾乎是歷來最差表現，但也讓我因此能徹底將一切拋諸腦後，完全專注於讓自己享受滑冰。」



日本滑冰王子羽生結弦（Yuzuru Hanyu）昨天在男子單人滑短曲項目中，以4分領先拿過6次歐洲錦標賽冠軍的西班牙滑冰好手費南德茲（Javier Fernandez），排名暫居第一。



羽生結弦今天長曲拿下206.17分，以總分317.85分勇奪平昌冬奧花式滑冰金牌，成功衛冕。



日本選手宇野昌磨（Shoma Uno）以306.90分奪銀；費南德茲總分305.24分，銅牌入袋。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1070217