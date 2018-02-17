/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 羽生結弦初二路況大樂透
>rss

花滑6個四周跳創紀錄 陳巍驚艷平昌冬奧[影]

發稿時間：2018/02/17 14:02

最新更新：2018/02/17 15:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道

（中央社平昌17日綜合外電報導）美國華裔花式滑冰明星選手陳巍在南韓平昌冬季奧運男子單人滑短曲項目比賽出現嚴重失誤後，今天一雪前恥，在長曲項目創下奧運紀錄，成為首位完成6個四周跳的花式滑冰選手。

年僅18歲的陳巍（Nathan Chen）昨天在短曲項目比賽因緊張導致失誤連連，僅拿下82.27分，排名暫時掉到第17名。

不過，陳巍今天創下驚人佳績，在男子單人滑長曲項目拿下215.08分，寫下這項運動數一數二的高分，超出自己最佳成績近11分，總得分達297.35分，名列第5。

陳巍完成6個四周跳，打破自己去年創下的5個四周跳紀錄。

路透社報導，陳巍說：「我想，在短曲項目災難性演出後，排名也落到非常、非常後面，幾乎是歷來最差表現，但也讓我因此能徹底將一切拋諸腦後，完全專注於讓自己享受滑冰。」

日本滑冰王子羽生結弦（Yuzuru Hanyu）昨天在男子單人滑短曲項目中，以4分領先拿過6次歐洲錦標賽冠軍的西班牙滑冰好手費南德茲（Javier Fernandez），排名暫居第一。

羽生結弦今天長曲拿下206.17分，以總分317.85分勇奪平昌冬奧花式滑冰金牌，成功衛冕。

日本選手宇野昌磨（Shoma Uno）以306.90分奪銀；費南德茲總分305.24分，銅牌入袋。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1070217

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP