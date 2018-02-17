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桃猿2轟投手表現不如預期 9比10輸羅德

發稿時間：2018/02/17 16:29

最新更新：2018/02/17 18:33

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「亞洲門戶交流賽」Lamigo桃猿隊首場比賽，桃猿詹智堯2局開轟，打下2分打點，回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉攝 107年2月17日「亞洲門戶交流賽」Lamigo桃猿隊首場比賽，桃猿詹智堯2局開轟，打下2分打點，回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉攝 107年2月17日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市17日電）「亞洲門戶交流賽」Lamigo桃猿隊首場比賽，打擊發揮但投手表現不如預期，詹智堯2局開轟，林承飛3局從羅德隊台灣投手陳冠宇手中敲出陽春砲，桃猿終場以9比10吞敗。

今天比賽桃猿隊派出潛力新秀低肩側投黃子鵬先發，黃子鵬對羅德投3局，總計投57球，被敲7支安打、失掉5分；桃猿隊牛棚4局啟動，洪聖欽、陳敏賜、游宗儒、吳丞哲依序登板投球。

桃猿隊首局沒有攻勢，2局靠著保送、楊岱均敲出全隊首支安打拿下第1分，2人出局後詹智堯開轟，接著再靠接連安打搶分，桃猿單局攻下5分。

兩隊2局打完桃猿取得5比4領先，3局羅德隊換上陳冠宇中繼，面對桃猿隊首名打者林承飛，就被打出陽春砲，但接著順利抓下3名打者、完成投球任務；同樣效力羅德隊的台灣野手李杜軒，今天比賽9局也有上場守外野、沒有打擊機會。

桃猿、羅德今天比賽互有得分攻勢，兩隊4局打完6比6戰成平手，5局羅德隊靠著保送、井上晴哉兩分砲，取得8比6領先，桃猿隊6局靠著接連安打、高飛犧牲打追回1分，羅德隊7局下半安田尚憲安打開啟攻勢，再多添1分保險分，8局羅德隊靠著保送、失誤、安打，拿下第10分。

桃猿隊首場比賽吞敗，總教練洪一中表示，今天打擊發揮的不錯，投手感覺上比較弱一點，也特別提醒選手，「上去投球不用這麼害怕對方，這也是一種訓練方式，要膽大心細」。

對於今天先發投手黃子鵬表現，洪一中表示，「球威有維持，但感覺控球沒有之前看到這麼好，像他這類型（低肩側投）的投手，就是要想辦法投給打者打，讓他們打不好」。（編輯：李亨山）1070217

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