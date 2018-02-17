/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 羽生結弦初二路況大樂透
>rss

NBA新秀挑戰 世界隊155比124轟垮美國隊

發稿時間：2018/02/17 16:34

最新更新：2018/02/17 16:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in NBA新秀挑戰賽16日開打，國王後衛鮑格達諾維奇為世界隊貢獻26分，風光拿下本屆新秀挑戰賽最有價值球員。（圖取自鮑格達諾維奇臉書 www.facebook.com）NBA新秀挑戰賽16日開打，國王後衛鮑格達諾維奇為世界隊貢獻26分，風光拿下本屆新秀挑戰賽最有價值球員。（圖取自鮑格達諾維奇臉書 www.facebook.com）

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）NBA新秀挑戰賽今天在洛杉磯史泰博中心點燃戰火，來自巴哈馬的沙加緬度國王後衛希爾德（Buddy Hield）在26分鐘內拿下全隊最高的29分，幫助世界隊以155比124轟垮美國隊。

路透社報導，國王後衛鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）今天16投9中，三分球13投7中，總計為世界隊貢獻26分，風光拿下本屆新秀挑戰賽最有價值球員（MVP）。

世界隊的丹佛金塊控衛莫瑞（Jamal Murray）砍下21分。費城76人的西蒙斯（Ben Simmons）奪得11分和13個籃板；印第安納溜馬的沙波尼斯（Domantas Sabonis）添得13分和11個籃板，兩人皆繳出雙十表現。

美國隊的波士頓塞爾蒂克二年級生前鋒布朗（Jaylen Brown）在24分鐘內21投14中，拿下全場最高的35分。布朗還抓下10個籃板，並在第4節秀了一記胯下灌籃展現他的運動天賦。

洛杉磯湖人新秀前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）為美國隊添得20分和7個籃板，塞爾蒂克菜鳥前鋒塔特姆（Jayson Tatum）則砍下15分。

半場結束時，世界隊以78比59領先美國隊。鮑格達諾維奇和希爾德分別奪下14分，皆是世界隊的最高分，當時兩人三分球合計11投8中。

比賽進入第4節時，世界隊以118比88領先美國隊，兩隊比分差距多達30分。

世界隊的76人球員恩比德（Joel Embiid）在第3節一度演出漂亮灌籃，當時運球到罰球線閃過對方球員布朗進入禁區後雙手灌籃。恩比德上場9分鐘攻下5分。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1070217

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP