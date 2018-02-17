NBA新秀挑戰 世界隊155比124轟垮美國隊

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）NBA新秀挑戰賽今天在洛杉磯史泰博中心點燃戰火，來自巴哈馬的沙加緬度國王後衛希爾德（Buddy Hield）在26分鐘內拿下全隊最高的29分，幫助世界隊以155比124轟垮美國隊。



路透社報導，國王後衛鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）今天16投9中，三分球13投7中，總計為世界隊貢獻26分，風光拿下本屆新秀挑戰賽最有價值球員（MVP）。



世界隊的丹佛金塊控衛莫瑞（Jamal Murray）砍下21分。費城76人的西蒙斯（Ben Simmons）奪得11分和13個籃板；印第安納溜馬的沙波尼斯（Domantas Sabonis）添得13分和11個籃板，兩人皆繳出雙十表現。



美國隊的波士頓塞爾蒂克二年級生前鋒布朗（Jaylen Brown）在24分鐘內21投14中，拿下全場最高的35分。布朗還抓下10個籃板，並在第4節秀了一記胯下灌籃展現他的運動天賦。



洛杉磯湖人新秀前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）為美國隊添得20分和7個籃板，塞爾蒂克菜鳥前鋒塔特姆（Jayson Tatum）則砍下15分。



半場結束時，世界隊以78比59領先美國隊。鮑格達諾維奇和希爾德分別奪下14分，皆是世界隊的最高分，當時兩人三分球合計11投8中。



比賽進入第4節時，世界隊以118比88領先美國隊，兩隊比分差距多達30分。



世界隊的76人球員恩比德（Joel Embiid）在第3節一度演出漂亮灌籃，當時運球到罰球線閃過對方球員布朗進入禁區後雙手灌籃。恩比德上場9分鐘攻下5分。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1070217