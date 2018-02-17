黃子鵬戰羅德做嘗試 享受石垣島出賽

中華職棒Lamigo桃猿隊遠征石垣島，17日與日本職棒羅德隊進行對抗賽，桃猿派出低肩側投黃子鵬（中）先發對戰。中央社記者張新偉攝 107年2月17日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市17日電）Lamigo桃猿隊投手黃子鵬，今天在「亞洲門戶交流賽」對日職羅德隊先發出賽；黃子鵬多做了一些嘗試，雖沒有達到預期，但透過比賽有很多收穫，很享受在石垣島球場出賽。



低肩側投黃子鵬是桃猿隊本季相當期待的投手，今天在首場交流賽扛先發，總計用57球投3局，被敲7支安打失掉5分；桃猿隊總教練洪一中表示，感覺控球沒有像之前這麼理想，也叮嚀他在場上要更膽大心細。



黃子鵬表示，前面幾階段的循環，最主要要求自己把球控在好球帶，但到目前這個階段，希望更進一步要求把球控在打者膝蓋的位置，「今天比賽沒有達到自己的目標，也可能因為太刻意想要要求位置，沒辦法一開始就搶下好球數，只能投進去給他們打」。



第一次在石垣島中央運動公園棒球場出賽，黃子鵬表示，「從第一天到球場來練球，就覺得很享受，在這邊投球很舒服」。



儘管今天帳面成績沒有很理想，黃子鵬表示有不少收穫，日本打者選球能力很好，不容易追打壞球，教練團也有提醒，好壞球出手角度不一樣，可能也有被打者發現，這是需要去改進的地方，「進到職棒，比賽越來越精，很多小細節都還要去調整」。



黃子鵬表示，今天比賽雖然前半段一直被打安打，「但過去很容易亂掉就拉不回來，進到職棒後要求自己，無論場上狀況如何，都要把球投進好球帶，投保送等於送給對手，投進好球帶被打安打、算他們厲害」，今天比賽這部分表現，有做到自己定的最基本要求。（編輯：李亨山）1070217