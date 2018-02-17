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NBA全明星名人賽 名流談笑過招

發稿時間：2018/02/17 16:49

最新更新：2018/02/17 16:49

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（中央社記者曹宇帆洛杉磯16日專電）美國職籃NBA全明星名人賽今天名流過招，體壇、樂壇、影壇的明星同場競技，最後奧斯卡影帝傑米福克斯率領的快艇名人隊，以75比66擊敗歌手小賈斯汀領軍的湖人名人隊。

加拿大偶像歌手小賈斯汀（Justin Bieber）是2011年美國職業籃球聯盟全明星名人賽最有價值球員（MVP），不過，晚間比賽表現不算出色，反而是快艇名人的饒舌歌手Quavo得19分、抓5籃板、3助攻與2抄截獲選MVP。

Quavo高中打美式足球，馳騁籃球場虎虎生風，同隊的安德瑞狄葛拉斯（Andre De Grasse），是2016里約奧運百公尺短跑摘銅的加拿大運動員，全場獨拿17分，兩人表現是快艇名人獲勝的關鍵。

安德瑞狄葛拉斯賽後受訪表示，很高興能與大夥兒們共享如此美好的球賽時光，期待下回有機會再來場球敘。

入選奈史密斯「籃球名人堂」（Naismith Basketball Hall of Fame）的麥格瑞迪（Tracy McGrady），與2017年退休的人氣球星皮爾斯（Paul Pierce），分屬湖人名人與快艇名人同場較勁，雖然兩人身材有些走樣，但身手依然矯健。

連續第3年入選全明星名人賽（NBA All-Star Celebrity Game）的加拿大籍華裔男星吳亦凡（Kris Wu），則靠著罰球奪2分、抓7籃板與1次助攻，而與他同屬湖人名人的NBA2KTV女主持人德米塔（Rachel Demita），靠著幾次長射獲得全隊最高的17分。

至於奧斯卡影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）則是在場邊與球迷影迷們互動，帶動現場熱鬧氣氛。1070217

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