/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 羽生結弦初二路況大樂透
>rss

林承飛改變攻擊策略 從陳冠宇手中開轟

發稿時間：2018/02/17 17:08

最新更新：2018/02/17 17:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
Lamigo桃猿隊野手林承飛，17日在「亞洲門戶交流賽」從旅日羅德隊投手陳冠宇手中敲出陽春砲，林承飛表示有別於前兩次參賽多看球，這次差不多的球就打，收到不錯成效。中央社記者張新偉攝 107年2月17日Lamigo桃猿隊野手林承飛，17日在「亞洲門戶交流賽」從旅日羅德隊投手陳冠宇手中敲出陽春砲，林承飛表示有別於前兩次參賽多看球，這次差不多的球就打，收到不錯成效。中央社記者張新偉攝 107年2月17日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市17日電）Lamigo桃猿隊野手林承飛，今天在「亞洲門戶交流賽」從旅日羅德隊投手陳冠宇手中敲出陽春砲，林承飛表示有別於前兩次參賽多看球，這次差不多的球就打，收到不錯的成效。

桃猿隊從2016年起連3年在日本石垣市與日職羅德隊舉行交流賽，林承飛三屆都沒有缺席，他表示前兩屆參賽，「攻擊都會選擇看比較多球，但打擊上沒有什麼表現」，這次改變攻擊策略，「差不多的球來就打，想太多也不一定打得好」，反而收到不錯成效。

今天兩隊2局打完，桃猿隊5比4領先，3局羅德隊換上陳冠宇中繼，面對桃猿隊首名打者就是林承飛，投2球被敲出陽春砲；林承飛表示，「（陳冠宇）學長很厲害，在休息區時有跟隊友林立討論，上去就抓直球打」，果然一棒建功。

林承飛表示，到石垣島打交流賽，本來就是要透過比賽調整自己狀況，「上場攻擊勇敢揮棒、專注力放在球上，只有打到球才知道自己什麼地方還需要調整」。

春訓進行到目前這個階段，林承飛表示，已經慢慢調整進入比賽狀況，至於新球季合約進度，「交給經紀人，球員該做的是專注在球場上，不會因為談約進度受到影響」。（編輯：李亨山）1070217

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP