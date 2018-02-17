林承飛改變攻擊策略 從陳冠宇手中開轟

Lamigo桃猿隊野手林承飛，17日在「亞洲門戶交流賽」從旅日羅德隊投手陳冠宇手中敲出陽春砲，林承飛表示有別於前兩次參賽多看球，這次差不多的球就打，收到不錯成效。中央社記者張新偉攝 107年2月17日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市17日電）Lamigo桃猿隊野手林承飛，今天在「亞洲門戶交流賽」從旅日羅德隊投手陳冠宇手中敲出陽春砲，林承飛表示有別於前兩次參賽多看球，這次差不多的球就打，收到不錯的成效。



桃猿隊從2016年起連3年在日本石垣市與日職羅德隊舉行交流賽，林承飛三屆都沒有缺席，他表示前兩屆參賽，「攻擊都會選擇看比較多球，但打擊上沒有什麼表現」，這次改變攻擊策略，「差不多的球來就打，想太多也不一定打得好」，反而收到不錯成效。



今天兩隊2局打完，桃猿隊5比4領先，3局羅德隊換上陳冠宇中繼，面對桃猿隊首名打者就是林承飛，投2球被敲出陽春砲；林承飛表示，「（陳冠宇）學長很厲害，在休息區時有跟隊友林立討論，上去就抓直球打」，果然一棒建功。



林承飛表示，到石垣島打交流賽，本來就是要透過比賽調整自己狀況，「上場攻擊勇敢揮棒、專注力放在球上，只有打到球才知道自己什麼地方還需要調整」。



春訓進行到目前這個階段，林承飛表示，已經慢慢調整進入比賽狀況，至於新球季合約進度，「交給經紀人，球員該做的是專注在球場上，不會因為談約進度受到影響」。（編輯：李亨山）1070217