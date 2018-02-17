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廖健富綽號奇特 交流賽打擊調整中

發稿時間：2018/02/17 18:26

最新更新：2018/02/17 18:41

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「亞洲門戶交流賽」中職Lamigo桃猿隊與日職羅德首場比賽，桃猿隊穿上新一季綽號球衣，投手黃子鵬（左起）、外野手成晉與捕手廖健富，綽號分別為老虎、小老弟與尿布。中央社記者張新偉攝 107年2月17日「亞洲門戶交流賽」中職Lamigo桃猿隊與日職羅德首場比賽，桃猿隊穿上新一季綽號球衣，投手黃子鵬（左起）、外野手成晉與捕手廖健富，綽號分別為老虎、小老弟與尿布。中央社記者張新偉攝 107年2月17日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市17日電）Lamigo桃猿隊捕手廖健富，今天穿上綽號球衣「尿布」在「亞洲門戶交流賽」亮相，他解釋「尿布」從名字而來，談起目前調整狀況，也希望在打擊上能夠越來越好。

廖健富為去年中職選秀狀元，表現備受期待，他表示先前春訓熱身賽時，打擊狀況還沒有調整到很理想，今天與日職羅德隊比賽，後半段上場蹲捕，8局上場打擊機會，敲出游擊方向飛球被接殺。

廖健富提到，目前打擊狀況、跟打者的節奏，已經比之前熱身賽好一點，但還在慢慢找感覺，希望打擊方面可以再加強。

廖健富今天交流賽前，教練團有針對捕手守備幫他特訓，他解釋，「主要是阻殺角度、靈活度的調整，進到職棒很多東西都越來越精細」，期許自己在守備上也能更穩定。

桃猿隊今天在「亞洲門戶交流賽」穿著綽號球衣亮相，今天先發投手黃子鵬綽號是「老虎」，比賽後半段上場的野手成晉綽號是「小老弟」，最奇特的就屬廖健富的綽號「尿布」；廖健富解釋，國小隊友、教練叫他的名字，叫快一點就會變成「尿布」，一開始會覺得這個綽號蠻好笑的，但已經習慣了。（編輯：李亨山）1070217

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