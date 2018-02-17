陳冠宇不擔心被轟 要求品質力拚先發

中華職棒Lamigo桃猿隊遠征石垣島，17日與日本職棒羅德隊進行對抗賽，3局上羅德隊派出旅日投手陳冠宇擔任中繼投手。中央社記者張新偉攝 107年2月17日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市17日電）旅日羅德隊投手陳冠宇，今天在「亞洲門戶交流賽」對Lamigo桃猿隊被林承飛敲出陽春砲；但陳冠宇自評近況越來越好，希望把握接下來時間做好準備，開季拚一軍先發。



陳冠宇先前在隊內紅白戰時單場挨3轟，今天中繼投1局也被敲出全壘打，他解釋今天上場投第一顆球感覺不錯，「但投第二球時手指力量吃的不夠，影響球的轉速」，被小老弟林承飛敲出全壘打，陳冠宇表示，目前狀況越來越好，心情上不會有太大的影響。



羅德隊總教練井口資仁也提到，跟上一次出賽相比，陳冠宇直球感覺越來越好，「球蠻會跑的，也希望他趕快調整回之前最好的那種狀態」。



陳冠宇表示，今年穩定度相對來說沒有這麼好，「表現高低起伏落差大，會利用接下來的牛棚時間找出一些可以變得更好的方法」，今天直球速度已經可以到145公里，變化球的狀況還要調整，教練團賽前也有分享一些投變化球的小技巧，希望接下來可以更好。



羅德隊今年洋將名額競爭，扣除一名洋投定位終結者，另外兩個名額給內野洋砲，只剩1個先發投手洋將名額；陳冠宇表示，接下來會持續努力準備，「要求每顆球的品質，好好拚看能不能開季就搶到一軍先發投手位置」。（編輯：李亨山）1070217