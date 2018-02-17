詹智堯開轟收成效 守備傷退無大礙

「亞洲門戶交流賽」中職Lamigo桃猿隊與日職羅德首場比賽，桃猿詹智堯2局開轟，打下2分打點。中央社記者張新偉攝 107年2月17日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市17日電）Lamigo桃猿隊野手詹智堯，今天在「亞洲門戶交流賽」與日職羅德隊比賽中，2局敲出2分砲，5局守備時接殺飛球撞牆倒地，經過檢查後沒有大礙，明天是否繼續出賽還要觀察。



詹智堯今天比賽打第一棒、守中外野，2局從羅德隊先發投手佐佐木千隼敲出全壘打，5局接殺飛球撞在全壘打牆上，倒地一陣子後才起身退場；總教練洪一中表示，好在不是撞到肩膀，「最擔心的是拉傷或者韌帶撕裂」，至於明天是否出賽，還要再觀察。



詹智堯表示，今年春訓有特別加強，針對打擊力量的釋放有很大的幫助，也在首場對外正式交流賽中收到好的成效；去年季後詹智堯也有參加打擊訓練營，他表示透過訓練營吸收新的東西，希望可以在球場上有好的運用。



今天5局精彩守備卻撞在牆上倒地傷退，詹智堯表示，左邊後背部撞到牆，左膝撞到地板，「撞到當下很不舒服，經過治療和處理好，已經好一點了」；詹智堯受訪時，羅德隊台灣野手李杜軒經過，李杜軒也不忘跟詹智堯開玩笑說，「是不是打了全壘打就不想守備了」。（編輯：李亨山）1070217