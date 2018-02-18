中租當推手 盼培育羽球亞奧運國手

中租企業斥資上億元、耗時兩年打造使用面積達600坪、兩層樓高的「中租陽光活力館」（圖）。中央社記者李晉緯攝 107年1月25日

（中央社記者李晉緯台北18日電）中租企業羽球隊2015年底成軍，是台灣第5支企業羽球隊，除廣納新生代好手，還斥資上億在天母興建使用面積600坪的「中租陽光活力館」，盼培育出代表台灣的亞奧運羽球好手。



中租企業總裁辜仲立、中租基金會董事長辜周靖華因為小孩打羽球的關係，也跟著愛上羽球，夫妻倆深知培育人才的重要性，也發現台灣羽球發展的困境，因此成立中租企業羽球隊。



中租是繼台電、土銀、合庫、亞柏後的第5支企業羽球隊，也是除亞柏外的另一支民營企業球團，以培養高中階段青少年選手為主，與百齡高中、西湖國中、中山國中建教合作，目前簽下36名選手。



在中租栽培下，目前已有15名球員晉升甲組，隊上選手在2017年拿下包括亞洲青少年（U15）錦標賽男雙金牌，愛沙尼亞國際青年賽女單冠、亞軍和男單季軍，法國國際青少年系列賽女單冠、亞軍和男單亞軍，戰果豐碩。



辜周靖華表示，希望中租成為國手搖籃，培育出代表台灣參加奧運、亞運的新一代好手。中租教練楊鈞翔說，中租成立的目標是培養出下一個戴資穎、周天成，經過一段時間栽培，已有些明日之星冒出頭，確實有機會在幾年內看到中租出產的奧運、亞運選手。



過去企業羽球隊最成功的例子非合作金庫羽球隊莫屬，包括世界球后戴資穎、台灣男單前2周天成、王子維等人都出自合庫，戰將如雲。



土地銀行羽球隊則培育出2008年北京奧運殺進男單8強的謝裕興等名將；亞柏羽球隊栽培出2015年世青賽男單金牌呂家弘等好手；台灣電力公司女子羽球隊則有全國冠軍洪詩涵等選手。（編輯：黃瑞弘）1070218