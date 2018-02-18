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跟著老照片回憶 從前台灣人是這樣過年的

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談政治遭批 詹皇霸氣回：我不會閉嘴

發稿時間：2018/02/18 12:12

最新更新：2018/02/18 12:12

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（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國職籃NBA球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）不顧保守派評論家本週對他的批評，今天桀驁不馴地表示，將繼續為美國社會與種族議題發聲。

法新社報導，克里夫蘭騎士超級球星詹姆斯表示，他身為人父與好榜樣，有義務為弱勢者發聲。

詹姆斯說：「我是非裔美國小孩，在底層內城區長大，媽媽單親，我們財務狀況也不穩定。如今爬到現在的地位，感覺成就了不可能。」

14度登場NBA明星賽的詹姆斯今天挺身發言，是為回應福斯新聞頻道（Fox News）主播殷格拉漢（Laura Ingraham）先前言論。殷格拉漢表示，體育明星不該插手政治，還叫詹姆斯「閉嘴運球」就好。

33歲的詹姆斯表示，他認為自己有義務討論平等議題，尤其他又身為3個孩子的爸。

為明天NBA明星賽準備，詹姆斯今天練完球後，在洛杉磯會議中心（Los Angeles Convention Center）講台告訴記者：「我才不會就閉嘴運球。」

「對我在場的兩個兒子、他們最好的朋友、我在家的女兒、我妻子，和所有景仰我並想找到出路的孩子們而言，我意義非凡。」

詹姆斯先前也談過美國黑人內城區的貧困成長經歷，但他今天的發言聽來尤其誠懇。他說：「我做這些事，是因為我對此充滿熱忱。」

詹姆斯也表示，樂見越來越多運動員發表意見，打破藩籬。（譯者：陳乃瑜/核稿：陳昱婷）1070218

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