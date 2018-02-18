改譯克恩三世很酷 與火腿交流賽盼上場

中職Lamigo桃猿隊本季找來先前效力中信兄弟的洋投克恩三世（Bruce William Kern III），新中文譯名讓他直呼「很酷」。圖為克恩三世18日在牛棚練投。中央社記者張新偉攝 107年2月18日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市18日電）Lamigo桃猿隊本季找來先前效力中信兄弟的洋投克恩三世，對於新中文譯名直呼：「很酷」；他表示目前還在調整階段，希望趕得上赴北海道與日職火腿隊交流賽。



克恩三世（Bruce William Kern III）2016、17年都曾待過兄弟，使用中文譯名「肯恩」，今年轉加盟桃猿隊改用譯名「克恩三世」，他表示當時跟桃猿隊討論新的譯名時，覺得把「三世」放入聽起來很酷，他也解釋，在美國「傳名」給小孩的作法很常見。



克恩三世強調，「我很喜歡兄弟，和球團間沒有不愉快」，最後沒能再留在兄弟，是因為球隊有球隊的規劃，雖然和預想不同，但上帝關上這扇門，總會開啟另一扇窗，很開心再回到中華職棒。



桃猿隊17、18日在日本石垣市與日職羅德隊安排兩場交流賽，本季3名洋投道恩斯、尼克斯和克恩三世也都同行，道恩斯、尼克斯有機會在今天比賽後半段後援亮相。



克恩三世表示，雖然很想上場比賽，目前已經進牛棚練投，但還在調整階段，進度沒有這麼快，石垣島交流賽應不會上場，等多投幾次牛棚後，再跟教練團討論，希望可以趕得上在2月底桃猿隊與日職火腿隊交流賽中亮相。（編輯：張銘坤）1070218