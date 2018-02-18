郭嚴文感觸深 身體健康是目標

中職Lamigo桃猿隊郭嚴文連兩季錯過春訓，今年提早準備，交流賽前就先到石垣島自主訓練，17日比賽打擊有表現，也深深體會「身體健康真的是最大目標」。中央社記者張新偉攝 107年2月18日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市18日電）Lamigo桃猿隊郭嚴文連兩季因開刀錯過春訓，今年提早準備，自願參加「亞洲門戶交流賽」，昨天比賽打擊有表現，身體感覺更好，也深深體會「身體健康真的是最大目標」。



郭嚴文前兩個球季都因為開刀錯過春訓，備戰今年球季，早在去年12月1日就開始啟動訓練，在交流賽前就先到石垣島與羅德隊台灣野手李杜軒，以及部分日職球員一同自主訓練，他表示，「兩年沒有春訓，有點緊張，怕跟不上別人，所以今年提早開始訓練」。



郭嚴文表示，自主訓練主要是照著日本球員的菜單練，「其實跟平時在台灣的訓練沒有很大的差別，只是環境不同、氣氛也不同」；郭嚴文表示，去年雖然開刀，但交流賽也有跟著球隊到石垣島，「看球隊與羅德隊比賽感覺很好，今年主動說想要參賽」。



昨天首場比賽，郭嚴文打滿全場，敲出2支安打，驗收春訓成果，但他提到打擊表現是其次，「重點是身體狀況恨棒，以前很容易產生疲勞，現在感覺身體很輕鬆」。



談起新球季目標，郭嚴文說，以前都會覺得為什麼學長們都說要希望身體健康，但受傷後體會深，「今年的目標真的是身體健康」；桃猿隊2月底也將赴北海道與日職火腿隊打2場交流賽，郭嚴文表示期待，也提到在日本球場環境打球很幸福。（編輯：張銘坤）1070218