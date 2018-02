實現童年夢想 NBA爵士密契爾登灌籃王[影]

(中央社洛杉磯17日綜合外電報導)美國職籃NBA猶他爵士的密契爾在灌籃大賽最後一輪以兩分差距險勝克里夫蘭騎士的南斯二世奪冠,他之後受訪時說,從小就為了這一刻而準備。



路透社報導,NBA全明星賽系列活動今天在洛杉磯史泰博中心(Staples Center)登場,爵士菜鳥密契爾(Donovan Mitchell)在最後一輪首次灌籃拿下滿分50分,加上第2次的48分,最後以98分險勝南斯二世(Larry Nance Jr.)的96分。



密契爾奪冠後受訪時說:「我非常想贏。這是我從小就很喜歡的全明星週末比賽之一,可以參賽,然後奪冠,真的是太棒了,非常有趣。」



他還說:「信不信由你,我從小就為了這一刻而準備。我從小就是個灌籃高手,稱不上是個籃球選手。」



「我就一直灌籃和防守,看了不少卡特(Vince Carter)的影片。」



奧蘭多魔術前鋒高登(Aaron Gordon)因為臀部受傷退賽,密契爾不到兩週前才遞補出賽。



另兩名參賽者印第安納溜馬的歐拉迪波(Victor Oladipo)和達拉斯獨行俠的史密斯(Dennis Smith Jr.)在第一輪遭淘汰。



鳳凰城太陽的布克(Devin Booker)在三分球大賽以創紀錄28分贏得冠軍,擊敗同樣也晉級最後一輪的金州勇士湯普森(Klay Thompson)的25分和洛杉磯快艇哈里斯(Tobias Harris)的17分。



布魯克林籃網的丁威迪(Spencer Dinwiddie)則在技術挑戰賽擊敗芝加哥公牛的馬卡南(Lauri Markkanen)奪冠。(譯者:陳昱婷/核稿:徐睿承)1070218





Donovan Mitchell pays homage to Half Man, Half Amazing to take home the #VerizonDunk Contest trophy!#PhantomCam pic.twitter.com/o1zrdHhuT7