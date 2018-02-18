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跟著老照片回憶 從前台灣人是這樣過年的

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成晉守備瑕疵被換下場 洪總：是警惕

發稿時間：2018/02/18 16:23

最新更新：2018/02/18 16:50

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中職Lamigo桃猿隊去年季中選秀選進的野手成晉（圖）18日在亞洲門戶交流賽出賽，7局守備出狀況後馬上被換下場，總教練洪一中說，「這有點羞辱但希望他警惕」。中央社記者張新偉攝　107年2月18日中職Lamigo桃猿隊去年季中選秀選進的野手成晉（圖）18日在亞洲門戶交流賽出賽，7局守備出狀況後馬上被換下場，總教練洪一中說，「這有點羞辱但希望他警惕」。中央社記者張新偉攝　107年2月18日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市18日電）Lamigo桃猿隊野手成晉今天在「亞洲門戶交流賽」對日職羅德隊比賽時守備出狀況，被教練團換下場，總教練洪一中直言，「這有點羞辱，希望他警惕」。

成晉去年高中畢業後直接投入中職選秀，在第3輪被桃猿隊選進，今天「亞洲門戶交流賽」第2戰，先發打第9棒、守右外野，7局處理外野飛球出現瑕疵，紀錄上雖沒有記上失誤，但洪一中馬上把他換下場。

洪一中解釋，陽光等因素都不是藉口，上場就是要戰戰兢兢，隨時保持高度專注力，「守備時找不到球的狀況有點誇張，我沒有罵他，但馬上把他換下場，這對球員雖然會有點羞辱的感覺，但是要讓他有所警惕」。

成晉也表示，「沒有理由，球打出來的時候看不到球，是自己不夠專注，被換下場就要反省、思考」，下場後學長、教練團也有鼓勵、建議，「告訴我類似的狀況要怎麼處理，不要因為看不到球就放棄，要一直跟到最後。」

從春訓到交流賽結束，成晉說，無論打擊、守備，各方面要學習的地方還很多，打擊方面包括揮棒速度、設定打擊的策略等，都還必須更成熟。（編輯：黃瑞弘）1070218

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