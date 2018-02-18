桃猿2洋投表現差 總教練洪一中撂重話

桃猿隊本季3名洋投道恩斯、尼克斯（右2）和克恩三世此次都有一同赴石垣島參賽，18日比賽尼克斯7局登板，0.2局投出3次保送、兩次暴投，失掉3分，提前先換下場。中央社記者張新偉攝 107年2月18日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市18日電）「亞洲門戶交流賽」第2戰，Lamigo桃猿隊洋投道恩斯、尼克斯後援登板，總計丟了4分，總教練洪一中撂重話：「會請公司再留意看看其他新洋投」。



桃猿隊本季3名洋投道恩斯、尼克斯和克恩三世此次都前往石垣島參賽，道恩斯今天第6局登板，面對日職羅德隊首名打者就投出保送，投1局失1分；尼克斯7局登板，0.2局投出3次保送、2次暴投，失掉3分。



洪一中對洋投今天表現非常不滿，撂下重話說：「兩個洋投上場，幾乎都是先投保送，沒有控球、表現得亂七八糟，不失分也難」；對於尼克斯，洪總也直言，「以往對他的印象是控球不錯，不知道為什麼會這樣」。



洪一中先前提到，2月底球隊赴北海道與日職火腿隊打2場交流賽，初步規劃讓本季預定的可能先發投手輪值，包括3名洋投和本土投手王溢正、林樺慶、黃子鵬都上場投投看；洋投今天交流賽表現不理想，「還有一段時間可以再觀察看看，也會去了解狀況如何，但會請公司再留意看看其他新洋投」。（編輯：黃瑞弘）1070218



