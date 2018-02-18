/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 初三路況大昭寺羽生結弦

跟著老照片回憶 從前台灣人是這樣過年的

>rss

桃猿2洋投表現差 總教練洪一中撂重話

發稿時間：2018/02/18 16:47

最新更新：2018/02/18 17:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
桃猿隊本季3名洋投道恩斯、尼克斯（右2）和克恩三世此次都有一同赴石垣島參賽，18日比賽尼克斯7局登板，0.2局投出3次保送、兩次暴投，失掉3分，提前先換下場。中央社記者張新偉攝　107年2月18日桃猿隊本季3名洋投道恩斯、尼克斯（右2）和克恩三世此次都有一同赴石垣島參賽，18日比賽尼克斯7局登板，0.2局投出3次保送、兩次暴投，失掉3分，提前先換下場。中央社記者張新偉攝　107年2月18日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市18日電）「亞洲門戶交流賽」第2戰，Lamigo桃猿隊洋投道恩斯、尼克斯後援登板，總計丟了4分，總教練洪一中撂重話：「會請公司再留意看看其他新洋投」。

桃猿隊本季3名洋投道恩斯、尼克斯和克恩三世此次都前往石垣島參賽，道恩斯今天第6局登板，面對日職羅德隊首名打者就投出保送，投1局失1分；尼克斯7局登板，0.2局投出3次保送、2次暴投，失掉3分。

洪一中對洋投今天表現非常不滿，撂下重話說：「兩個洋投上場，幾乎都是先投保送，沒有控球、表現得亂七八糟，不失分也難」；對於尼克斯，洪總也直言，「以往對他的印象是控球不錯，不知道為什麼會這樣」。

洪一中先前提到，2月底球隊赴北海道與日職火腿隊打2場交流賽，初步規劃讓本季預定的可能先發投手輪值，包括3名洋投和本土投手王溢正、林樺慶、黃子鵬都上場投投看；洋投今天交流賽表現不理想，「還有一段時間可以再觀察看看，也會去了解狀況如何，但會請公司再留意看看其他新洋投」。（編輯：黃瑞弘）1070218

亞洲門戶交流賽第2戰18日繼續在石垣島登場，Lamigo桃猿隊洋投道恩斯（圖）後援登板失分，讓總教練洪一中撂重話。中央社記者張新偉攝　107年2月18日亞洲門戶交流賽第2戰18日繼續在石垣島登場，Lamigo桃猿隊洋投道恩斯（圖）後援登板失分，讓總教練洪一中撂重話。中央社記者張新偉攝　107年2月18日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP