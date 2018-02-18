林樺慶對羅德好投 爭本季輪值加分

（中央社記者謝靜雯日本石垣市18日電）Lamigo桃猿隊投手林樺慶今天在「亞洲門戶交流賽」對日職羅德隊先發，投4.2局表現不差。他表示，抱持學習心態，配球和球速上都需要再調整。



林樺慶去年「亞洲門戶交流賽」對羅德先發投5局失3分，今天先發用85球投4.2局，被敲7支安打、失掉1分責失分。桃猿隊總教練洪一中表示，林樺慶今天表現不錯，對開季爭取本土先發投手輪值有加分作用。



林樺慶表示，現階段都還在調整，今天上場投球主要要求控球、投球的角度和進壘的位置，「今天有把自己想要的感覺投出來，面對危機就想辦法解決，有機會贏就贏。」



桃猿隊與日職羅德隊連3年於石垣島舉行「亞洲門戶交流賽」，林樺慶都沒有缺席，加上先前在台灣打的交流賽，總計已經交手5次。



林樺慶表示，打交流賽事抱持學習、體驗的心態，從中發現自己的優缺點，他自評在配球上、直球的速度都還有再調整的空間，但整體來說投起來感覺球的轉速不錯。



接下來2月底桃猿隊將赴北海道與日職火腿隊打2場比賽，林樺慶表示，距離去北海道比賽還有一段時間，教練團也有告知，在這期間應該會再安排讓他投一場熱身賽。



「亞洲門戶交流賽」今天第2戰，Lamigo桃猿隊終場以1比5吞下2連敗。（編輯：黃瑞弘）1070218