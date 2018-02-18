澳洲女子公開賽 南韓高真榮摘冠

（中央社阿得雷德18日綜合外電報導）南韓高球好手高真榮（Ko Jin-young）今天在阿得雷德舉行的澳洲女子公開賽中，不理會一群葵花鳳頭鸚鵡的持續尖叫聲，以一路領先之姿，漂亮贏得冠軍。



路透社報導，澳洲女子公開賽（ISPS Handa Women's Australian Open）是美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）季初亞太三部曲之首，在歷史悠久的庫揚加（Kooyonga）高爾夫俱樂部進行4天競技。



在最後一輪比賽中，高真榮在後9洞展現精準的擊球，以低於標準桿3桿的69桿作收。



高真榮在4天比賽中，揮桿展現有節奏的穩定性，推桿精準無誤，以低於標準桿14桿的274桿名列第一。同胞好手崔慧珍（Choi Hye-jin）以3桿之差獲得第2名。崔慧珍最後一天繳出67桿。



高真榮10度贏得南韓女子職業高爾夫巡迴賽冠軍，去年10月她贏得韓亞銀行錦標賽（LPGA KEB Hana Bank Championship）冠軍，並且取得獎金豐厚美巡賽的參賽資格。



現年22歲的高真榮取得美巡賽入場券第一年就封后，成為1951年韓遜（Beverly Hanson）之後僅見的第2人。（譯者：嚴思祺/核稿：何宏儒）1070218