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MLB何斯默 傳8年42億加盟聖地牙哥教士

發稿時間：2018/02/18 21:23

最新更新：2018/02/18 21:23

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（中央社聖地牙哥17日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB明星一壘手何斯默漫長的自由球員生涯顯然接近尾聲。美國媒體今天報導，他將與聖地牙哥教士隊簽訂一紙8年1億4400萬美元（約新台幣41億8400萬元）合約。

「今日美國報」（USA Today）報導，一位熟悉內情、不願透露姓名的MLB主管指出，何斯默（Eric Hosmer）簽下這紙多年合約後，將成為教士隊史上薪資最高的球員。

今日美國報上個月報導，教士及堪薩斯市皇家兩隊都提供7年合約想要網羅何斯默，但何斯默希望爭取一紙8年合約。

教士隊球季一結束就爭取何斯默加盟，何斯默在聖地牙哥會見球隊高層。最終，教士隊同意何斯默的要求。

現年28歲的何斯默，過去2季效力堪薩斯市皇家擔任一壘手，連續2季單季貢獻生涯新高的25支全壘打。

何斯默上季在皇家的打擊率3成18，上壘率3成85，長打率4成98，貢獻25支全壘打，94打點。

他2008年以選秀探花加盟皇家，7年生涯打擊率2成84，127支全壘打，566打點。

何斯默2016年入選明星隊；擔任一壘手的他曾4度贏得金手套獎。

何斯默加盟後，教士隊一壘手麥爾斯（Wil Myers）可望重回外野。

麥爾斯2017年和教士隊簽下6年8300萬美元合約，是教士隊史上最優渥合約，現在將被何斯默刷新。（譯者：嚴思祺/核稿：何宏儒）1070218

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