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亞洲門戶交流賽 台日場內較勁場邊熱情

發稿時間：2018/02/18 22:01

最新更新：2018/02/18 22:15

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Lamigo桃猿隊與日職羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」，桃猿隊專屬啦啦隊LamiGirls成員籃籃（左起）、張庭、詩妮、苡萱、小茶、亞璇6人首次到石垣島為Lamigo桃猿隊應援。中央社記者張新偉攝　107年2月18日Lamigo桃猿隊與日職羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」，桃猿隊專屬啦啦隊LamiGirls成員籃籃（左起）、張庭、詩妮、苡萱、小茶、亞璇6人首次到石垣島為Lamigo桃猿隊應援。中央社記者張新偉攝　107年2月18日

（中央社記者張新偉日本石垣市18日電）中職Lamigo桃猿隊與日職羅德隊進行交流賽，除了場上較勁球技，更將場邊台式應援風帶入石垣島，桃猿專屬啦啦隊「LamiGirls」風靡全場。

LamiGirls成員籃籃、張庭、詩妮、苡萱、小茶與亞璇6人今年首次到石垣島為Lamigo桃猿隊加油。其中亞璇的哥哥就是剛加入羅德隊的旅日好手李杜軒，兄妹倆也在石垣島相聚。

首次到國外應援的亞璇是去年徵選會加入的學妹，她表示，很開心能代表姊妹們到石垣島，會盡力拿出好表現，與台灣球迷一起努力，並展現LamiGirls魅力。

第一次與羅德啦啦隊「M☆Splash!!」一起練舞、跳開場舞蹈，苡萱對她們認真、嚴謹的工作態度感到佩服，更拚盡全力一起帶動球迷氣氛。

台灣花蓮日前強震造成嚴重災情，這次在石垣市中央運動公園棒球場舉行「亞洲門戶交流賽」，石垣市也主動發起場外募款活動；台日球星賽後也舉起募款箱，向球迷募捐愛心。

小茶說，看到羅德啦啦隊與日本球迷主動為花蓮募款，除了感動外，也更賣力應援，感謝球迷們的熱情與熱心。（編輯：黃瑞弘）1070218

Lamigo桃猿隊與日職羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」，除了場上較勁球技外，場外的啦啦隊應援，也是一大「嬌」點，吸引許多球迷為「LamiGirls」（左）與「M☆Splash!!」（右）加油打氣。中央社記者張新偉攝　107年2月18日Lamigo桃猿隊與日職羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」，除了場上較勁球技外，場外的啦啦隊應援，也是一大「嬌」點，吸引許多球迷為「LamiGirls」（左）與「M☆Splash!!」（右）加油打氣。中央社記者張新偉攝　107年2月18日
Lamigo桃猿隊與日職羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」，除了場上較勁球技外，桃猿隊專屬啦啦隊LamiGirls在場邊帶動加油氣氛。中央社記者張新偉攝　107年2月18日Lamigo桃猿隊與日職羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」，除了場上較勁球技外，桃猿隊專屬啦啦隊LamiGirls在場邊帶動加油氣氛。中央社記者張新偉攝　107年2月18日
中職Lamigo桃猿隊與日職羅德隊18日進行第2場「亞洲門戶交流賽」，場內球技較量，場邊來自台灣的應援團與日本球迷賣力為Lamigo桃猿隊加油打氣。中央社記者張新偉攝　107年2月18日中職Lamigo桃猿隊與日職羅德隊18日進行第2場「亞洲門戶交流賽」，場內球技較量，場邊來自台灣的應援團與日本球迷賣力為Lamigo桃猿隊加油打氣。中央社記者張新偉攝　107年2月18日
亞洲門戶交流賽18日第2戰結束後，中職Lamigo桃猿隊與日職羅德隊舉行簽名會，桃猿與羅德各自的新人廖健富（前左）與安田尚憲（前右）同桌為球迷簽名。中央社記者張新偉攝　107年2月18日亞洲門戶交流賽18日第2戰結束後，中職Lamigo桃猿隊與日職羅德隊舉行簽名會，桃猿與羅德各自的新人廖健富（前左）與安田尚憲（前右）同桌為球迷簽名。中央社記者張新偉攝　107年2月18日
中職Lamigo桃猿隊與日職羅德隊進行交流賽，桃猿隊專屬啦啦隊LamiGirls成員亞璇（左）的哥哥就是剛剛加入羅德隊的李杜軒（右），兄妹倆這次也在石垣島相聚。中央社記者張新偉攝　107年2月18日中職Lamigo桃猿隊與日職羅德隊進行交流賽，桃猿隊專屬啦啦隊LamiGirls成員亞璇（左）的哥哥就是剛剛加入羅德隊的李杜軒（右），兄妹倆這次也在石垣島相聚。中央社記者張新偉攝　107年2月18日
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