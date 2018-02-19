桃猿農場深度夠 盼新秀接班拚2連霸

圖為Lamigo桃猿隊2017年拿下隊史第5座總冠軍，球員和球迷丟彩帶歡呼。（中央社檔案照片）
中職29年點兵 老中青各有看頭（1）（中央社記者謝靜雯台北19日電）近年農場育才有成的Lamigo桃猿隊，本季新秀誰冒出頭依舊是亮點，先發投手黃子鵬、內野接班人梁家榮、林立，以及狀元捕手廖健富都是焦點，新秀完美接班是力拚2連霸一大籌碼。
近年中職各隊都處於換血期，但桃猿隊計畫性的農場養成，有效縮短大幅換血的磨合期和斷層，是近年戰績開紅盤的一大關鍵，去年包辦中職上、下半季冠軍，以及年度總冠軍，是近6年內的第4冠。
2015年桃猿隊季中選秀首兩輪選進的王柏融、林承飛是最好的例子，林承飛完美補上林智勝轉隊後的游擊空缺，王柏融驚人的打擊實力近兩年包辦中職年度多項打擊獎項，2015年第11輪選進的嚴宏鈞去年也一躍而成桃猿主力捕手。
本季桃猿最大亮點，依舊放在新秀，桃猿近兩年選秀首輪都選進捕手，包括國手資歷豐富的張閔勛以及中職史上首名高中生捕手狀元廖健富，加上老經驗捕手黃浩然，中生代捕手劉時豪、林泓育，去年冒出頭的嚴宏鈞，若張閔勛、廖健富能拿出好表現，捕手戰力6搶2，將是中職4隊捕手戰力最整齊。
總教練洪一中十分看好廖健富，直接點名他將是今年可期待的新秀，「他只是缺大比賽經驗，還有差在膽試及對對手的了解」。洪一中甚至期待他有機會像去年的嚴宏鈞，抓到契機、突然開竅，在一軍拿出好表現。
投手部分，桃猿隊去年第7輪選進的側投黃子鵬在去年冬季聯盟先發表現亮眼，洪一中表示，跟其他球隊極力培養的先發投手比較，黃子鵬最為成熟，有不錯的控球能力，在季前兩趟海外交流賽都帶上黃子鵬，很有機會與林樺慶競爭第5號先發投手輪值。
林承飛進到球隊隨即站穩內野先發游擊手，桃猿期盼內野年輕人接班，新秀林立和球隊極力培養的好手梁家榮目前都已有獨當一面的能力。
桃猿隊本季教練團部分，原首席教練林振賢與原二軍總教練郭建霖職務對調，日籍二軍投手教練杉山賢人離隊，由林敬民接任，曾翊誠任一軍牛棚教練，另外陳雁風卸下球員身分轉任二軍守備教練。（編輯：黃瑞弘）1070219
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