/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 初四路況NBA羽生結弦

大樂透過年加碼春節大紅包 對獎看這裡

>rss

經濟學人科學分析 男網人才大斷層

發稿時間：2018/02/19 12:28

最新更新：2018/02/19 12:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者戴雅真倫敦19日專電）瑞士網球名將費德瑞上個月第6次在澳洲公開賽封王，拿下生涯第20個大滿貫賽冠軍，創下驚人紀錄。但他同時寫下的另一項網球紀錄，或許並不是那麼令人開心。

「經濟學人」（The Economist）分析，36歲的費德瑞（Roger Federer）拿下大滿貫賽冠軍，代表四大滿貫賽（法國公開賽、澳洲公開賽、美國公開賽、溫布頓網賽）合計已經13次沒有出現新球王，打破1908年至1911年四大滿貫賽，12度由前球王包辦冠軍的紀錄。

四大滿貫賽上次有新面孔奪冠，是在2014年的美國公開賽。巧合的是，當年封王的球員，就是上個月在澳網，與費德瑞鏖戰5盤後落敗的克羅埃西亞選手西里奇（Marin Cilic）。

出生於1988年的西里奇現年29歲，是目前網壇最年輕的男子大滿貫冠軍，1990年之後（90後）出生的男子選手，目前在四大滿貫賽的奪冠紀錄掛零。

這項紀錄相當嚇人，因為年紀最大的90後選手，現年也已經28歲，卻沒有人能從前輩手中奪下一冠。

相較下，費德瑞拿下生涯第一座大滿貫冠軍是在2003年溫網，當時為22歲。西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）2005年拿到第一座大滿貫冠軍（法網）時，只有19歲。

女子大滿貫賽雖然也有被小威廉絲（Serena Williams）稱霸的趨勢，但過去12場大滿貫賽仍誕生6位新球后。

經濟學人分析，如同費德瑞與納達爾，許多網壇老將仍舊活力十足，年年參賽。

二次世界大戰後新人輩出，大滿貫賽男子選手的平均年齡偏低；1968年公開賽時代來臨，職業選手獲准參賽後，平均年齡迅速攀升。而現代醫學延長了選手的黃金時期，過去10多年，大滿貫賽男子選手的平均年齡逐年升高。

1990年，大滿貫賽男子選手的平均年齡是24歲，2017年攀升至28歲。女子選手也有相同趨勢。

經濟學人指出，現代醫學也讓更高、更重的男子選手，經得起職業生涯的耗損。大滿貫賽男子選手的平均體重與平均身高，同樣呈現逐年更重、更高的趨勢。

目前大滿貫賽男子選手的平均身高為187公分、體重80公斤，比起公開賽時代開始時高出5公分、重了3公斤。

而90後富奪冠潛力的選手，像是加拿大好手羅尼奇（Milos Raonic）、澳洲選手基爾喬斯（Nick Kyrgios），及德國選手茲韋列夫（Alexander Zverev），身高都在193公分以上。

在這之前，這類體型拿下大滿貫賽冠軍的男子網球選手只有身高193公分的「網壇沙皇」沙芬（Marat Safin）。

男子90後想要稱霸四大滿貫賽，目前仍面對四大阻礙：費德瑞、納德爾、塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）及英國名將莫瑞（Andy Murray）。然而，今年的法網，調整好狀態的納達爾，將力拚生涯第11座法網冠軍，90後球王的誕生，恐怕還得再多等一段時間。1070219

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP