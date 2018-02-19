經濟學人科學分析 男網人才大斷層

（中央社記者戴雅真倫敦19日專電）瑞士網球名將費德瑞上個月第6次在澳洲公開賽封王，拿下生涯第20個大滿貫賽冠軍，創下驚人紀錄。但他同時寫下的另一項網球紀錄，或許並不是那麼令人開心。



「經濟學人」（The Economist）分析，36歲的費德瑞（Roger Federer）拿下大滿貫賽冠軍，代表四大滿貫賽（法國公開賽、澳洲公開賽、美國公開賽、溫布頓網賽）合計已經13次沒有出現新球王，打破1908年至1911年四大滿貫賽，12度由前球王包辦冠軍的紀錄。



四大滿貫賽上次有新面孔奪冠，是在2014年的美國公開賽。巧合的是，當年封王的球員，就是上個月在澳網，與費德瑞鏖戰5盤後落敗的克羅埃西亞選手西里奇（Marin Cilic）。



出生於1988年的西里奇現年29歲，是目前網壇最年輕的男子大滿貫冠軍，1990年之後（90後）出生的男子選手，目前在四大滿貫賽的奪冠紀錄掛零。



這項紀錄相當嚇人，因為年紀最大的90後選手，現年也已經28歲，卻沒有人能從前輩手中奪下一冠。



相較下，費德瑞拿下生涯第一座大滿貫冠軍是在2003年溫網，當時為22歲。西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）2005年拿到第一座大滿貫冠軍（法網）時，只有19歲。



女子大滿貫賽雖然也有被小威廉絲（Serena Williams）稱霸的趨勢，但過去12場大滿貫賽仍誕生6位新球后。



經濟學人分析，如同費德瑞與納達爾，許多網壇老將仍舊活力十足，年年參賽。



二次世界大戰後新人輩出，大滿貫賽男子選手的平均年齡偏低；1968年公開賽時代來臨，職業選手獲准參賽後，平均年齡迅速攀升。而現代醫學延長了選手的黃金時期，過去10多年，大滿貫賽男子選手的平均年齡逐年升高。



1990年，大滿貫賽男子選手的平均年齡是24歲，2017年攀升至28歲。女子選手也有相同趨勢。



經濟學人指出，現代醫學也讓更高、更重的男子選手，經得起職業生涯的耗損。大滿貫賽男子選手的平均體重與平均身高，同樣呈現逐年更重、更高的趨勢。



目前大滿貫賽男子選手的平均身高為187公分、體重80公斤，比起公開賽時代開始時高出5公分、重了3公斤。



而90後富奪冠潛力的選手，像是加拿大好手羅尼奇（Milos Raonic）、澳洲選手基爾喬斯（Nick Kyrgios），及德國選手茲韋列夫（Alexander Zverev），身高都在193公分以上。



在這之前，這類體型拿下大滿貫賽冠軍的男子網球選手只有身高193公分的「網壇沙皇」沙芬（Marat Safin）。



男子90後想要稱霸四大滿貫賽，目前仍面對四大阻礙：費德瑞、納德爾、塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）及英國名將莫瑞（Andy Murray）。然而，今年的法網，調整好狀態的納達爾，將力拚生涯第11座法網冠軍，90後球王的誕生，恐怕還得再多等一段時間。1070219