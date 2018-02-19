桃猿備戰日職交流賽 投捕有初步安排

Lamigo桃猿隊結束與日職羅德隊兩場交流賽，21日展開訓練，備戰2月底與日職火腿隊比賽，總教練洪一中（圖）對投、捕已經有初步想法。中央社記者張新偉攝 107年2月19日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市19日電）Lamigo桃猿隊季前海外交流賽行程滿檔，昨天結束與日職羅德隊2場賽事，明天休息1天，21日展開訓練，備戰2月底與日職火腿隊比賽。總教練洪一中對投、捕已經有初步想法。



桃猿隊今年維持往例，在季前赴石垣島與日職羅德隊打兩場交流賽，吞下2連敗，洪一中對選手表現並非十分滿意，但他也提到這次石垣島交流賽主要以年輕潛力球員為主體，希望從高強度對戰中，觀察可用之兵，也讓年輕球員磨練經驗、從中學習。



桃猿隊今天赴石垣島著名景點川平灣觀光，下午搭機返台，明天放假一天，21日全隊報到展開練球，接下來將於2月28日、3月1日在北海道與日職火腿隊打2場交流賽。



與火腿隊比賽陣容還沒有完全確定，但洪一中先前表示會以開季一軍陣容為主，主力球員王柏融、陳禹勳、王躍霖等人都會在名單中。



桃猿隊捕手位置競爭激烈，洪一中表示，目前暫時安排帶劉時豪、嚴宏鈞去北海道。至於投手部分，3名洋投道恩斯、尼克斯和克恩三世，另外3名本土先發投手可能人選王溢正、黃子鵬和林樺慶應都會在名單中。



昨天與日職羅德隊比賽，道恩斯、尼克斯出賽表現不理想，但按照教練團原本規劃，與火腿隊兩場交流賽已經是需要調整到進入開季比賽的階段，初步安排會讓6名先發投手輪流上場，牛棚方面陳禹勳、王躍霖也都會登板投球。（編輯：吳協昌）1070219



