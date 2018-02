吻上冬奧頭條 同志選手親伴侶閃瞎網友

(中央社南韓平昌19日綜合外電報導)美國同志自由式滑雪選手肯伍錫昨天參加平昌冬奧賽事,以第12名成績抱憾而歸,但到終點時擁吻男友被拍下,今天依然上了頭條版面。



法新社報導,26歲的肯伍錫(Gus Kenworthy)在推特附上一張電視畫面照:「昨天沒發現這一刻被拍下了,但我好高興他們拍到這畫面。」





Didn't realize this moment was being filmed yesterday but I'm so happy that it was. My childhood self would never have dreamed of seeing a gay kiss on TV at the Olympics but for the first time ever a kid watching at home CAN! Love is love is love. pic.twitter.com/8t0zHjgDg8