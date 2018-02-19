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輸了明年再來 柯瑞發願再當明星賽隊長

發稿時間：2018/02/19 19:47

最新更新：2018/02/19 20:08

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美國職籃NBA金州勇士隊神射手柯瑞說，非常享受全明星賽，更享受領導球隊，若明年有機會，希望能再度擔綱隊長。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年2月19日美國職籃NBA金州勇士隊神射手柯瑞說，非常享受全明星賽，更享受領導球隊，若明年有機會，希望能再度擔綱隊長。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年2月19日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯18日專電）美國職籃NBA年度全明星賽，由金州勇士隊神射手柯瑞領軍的隊伍吞敗。柯瑞賽後說，非常享受整個賽事過程，更享受領導球隊，若明年有機會，希望能再度擔綱隊長。

本屆NBA全明星賽（NBA All-Star Game）第4節讀秒關鍵時刻，詹姆斯（LeBron James）領軍的隊伍領先3分，柯瑞（Stephen Curry）隊掌握球權，遭到詹姆斯與隊友杜蘭特（Kevin Durant）嚴密防守，找不到外線空檔，柯瑞隊最後輸球。

杜蘭特出席賽後記者會說，往昔明星賽被當成笑話，今晚大夥兒是來真的。

杜蘭特與柯瑞、葛林（Draymond Green）和湯普森（Klay Thompson）同屬金州勇士隊，因明星賽而分屬兩隊。杜蘭特表示，籃球場外大家都是哥兒們，上場對決就得拿出真本事，這時個人交情得先擱在一旁，何況柯瑞、葛林與湯普森在比賽中對付他也不手軟。

柯瑞也說，經過這晚過招，不只他自己，甚至同隊的葛林與湯普森都有同樣體會，那就是在聯盟例行賽事中，杜蘭特的嚴密防守屢屢造成對手重傷害。

美國職籃NBA金州勇士隊球星杜蘭特說，往昔明星賽被當成笑話，今晚大夥兒是來真的。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年2月19日美國職籃NBA金州勇士隊球星杜蘭特說，往昔明星賽被當成笑話，今晚大夥兒是來真的。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年2月19日
美國職籃NBA全明星賽結束後，奪得最有價值球員（MVP）的詹姆斯說，雖不願多想，但他仍殷切期盼奪得總冠軍，這就是他的目標。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年2月19日美國職籃NBA全明星賽結束後，奪得最有價值球員（MVP）的詹姆斯說，雖不願多想，但他仍殷切期盼奪得總冠軍，這就是他的目標。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年2月19日

不過柯瑞今晚只得11分，與他過去手感發燙的表現有段差距。他說，雖然告訴自己這不過是一場比賽，但或許是臨場氛圍與比賽節奏不同，造成影響。

3分之差輸得可惜，當柯瑞被問是否明年有意再當全明星賽的隊長，他爽快答說「當然」，並說很享受比賽過程及領導整支球隊，更享受承擔這項重任，希望再獲挑大梁的機會。

第3度獲選全明星賽最有價值球員（MVP）的詹姆斯，捧著獎座帶著兒子走進記者會場，當他在台上答覆記者提問，兒子坐在一旁分享父親的榮耀。

詹姆斯表示，因粉絲的支持與票選，他已連續14年入選全明星賽先發，所以要盡其所能表現以答謝球迷支持，更喜愛在家人與孩子面前展現自己的球技。

而全明星賽結束後，2017至2018年球季即將進入關鍵的下半季。詹姆斯說，雖不願多想，但他仍殷切期盼奪得總冠軍，這就是他的目標，請大家拭目以待。

本屆NBA全明星賽首次取消傳統東、西區對抗的賽制，改由球迷票選的人氣球星詹姆斯與柯瑞當隊長，各自挑選隊友並組隊展開對抗。

在賽後記者會上，兩隊教練包括凱西（Dwane Casey）與台裔球星林書豪的恩師丹東尼（Mike D'Antoni），以及德羅森（DeMar DeRozan）和厄文（Kyrie Irving）等兩隊球員都同意，採用新制的明星賽強化了對抗性。

凱西更說，本屆明星賽的對抗強度超乎他個人預期。1070219

本屆美國職籃NBA全明星賽首次取消傳統東、西區對抗的賽制，多倫多暴龍隊總教練凱西同意，新制強化了對抗性。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年2月19日本屆美國職籃NBA全明星賽首次取消傳統東、西區對抗的賽制，多倫多暴龍隊總教練凱西同意，新制強化了對抗性。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年2月19日
本屆美國職籃NBA全明星賽首次取消傳統東、西區對抗的賽制，休士頓火箭隊總教練丹東尼同意，新制強化了對抗性。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年2月19日本屆美國職籃NBA全明星賽首次取消傳統東、西區對抗的賽制，休士頓火箭隊總教練丹東尼同意，新制強化了對抗性。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年2月19日
美國職籃NBA本屆全明星賽首次取消傳統東、西區對抗的賽制，多倫多暴龍隊球員德羅森同意，新制強化了對抗性。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年2月19日美國職籃NBA本屆全明星賽首次取消傳統東、西區對抗的賽制，多倫多暴龍隊球員德羅森同意，新制強化了對抗性。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年2月19日
本屆美國職籃NBA全明星賽首次取消傳統東、西區對抗的賽制，波士頓塞爾蒂克隊球員厄文同意，新制強化了對抗性。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年2月19日本屆美國職籃NBA全明星賽首次取消傳統東、西區對抗的賽制，波士頓塞爾蒂克隊球員厄文同意，新制強化了對抗性。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年2月19日
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