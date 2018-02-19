/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 地震初四路況NBA
>rss

冬奧冰壺選手涉禁藥 俄體壇再陷風暴

發稿時間：2018/02/19 22:26

最新更新：2018/02/19 22:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社平昌19日綜合外電報導）參加本屆冬季奧運賽的俄羅斯冰壺男選手克魯謝尼基今天傳出藥檢未過，陷入禁藥疑雲。由於他是通過嚴格藥檢才能參賽，外界因此質疑藥檢程序和允許俄羅斯選手參賽的決定。

法新社報導，克魯謝尼基（Alexander Krushelnitsky）和妻子布萊斯加洛娃（Anastasia Bryzgalova）搭擋參加平昌冬奧冰壺混合雙人賽，並順利摘下銅牌。但今天卻傳出他的Ａ瓶和B瓶藥檢採樣都未過關。

體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport，CAS）反禁藥部門已啟動調查程序，他們將判定克魯謝尼基是否違反規定，或決定他將受到的處罰。

知情人士告訴法新社，克魯謝尼基未通過的是米屈肼（meldonium）藥檢，這種禁藥會增加選手耐力和幫助恢復體力。俄羅斯明星女網球選手莎拉波娃（Maria Sharapova）2016年正因米屈肼藥檢呈陽性反應，被判15個月禁賽。

俄羅斯冰壺協會主席史維希契夫（Dmitry Svishchev）今天則表示，他相信克魯謝尼基的藥檢未過是「挑釁」和「顛覆的行為」。

由於俄羅斯代表團在2014年素溪冬奧出現重大禁藥違規事件，引發俄國體壇系統性服用禁藥疑雲，俄羅斯也被禁止參加平昌冬奧，俄國選手只能以中立身分參賽。

克魯謝尼基和另外167位俄羅斯運動員，是經過數個月的標靶藥檢程序，證明「乾淨」未服用禁藥，才得以參加平昌冬奧。如今克魯謝尼基卻爆發藥檢未過，可能掀起更廣泛的效應。

奧林匹克委員會官員本週將決定是否取消俄羅斯的參賽禁令，讓俄國選手能在25日的平昌冬奧閉幕式中舉國旗進場。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070219

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP