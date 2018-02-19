冬奧冰壺選手涉禁藥 俄體壇再陷風暴

（中央社平昌19日綜合外電報導）參加本屆冬季奧運賽的俄羅斯冰壺男選手克魯謝尼基今天傳出藥檢未過，陷入禁藥疑雲。由於他是通過嚴格藥檢才能參賽，外界因此質疑藥檢程序和允許俄羅斯選手參賽的決定。



法新社報導，克魯謝尼基（Alexander Krushelnitsky）和妻子布萊斯加洛娃（Anastasia Bryzgalova）搭擋參加平昌冬奧冰壺混合雙人賽，並順利摘下銅牌。但今天卻傳出他的Ａ瓶和B瓶藥檢採樣都未過關。



體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport，CAS）反禁藥部門已啟動調查程序，他們將判定克魯謝尼基是否違反規定，或決定他將受到的處罰。



知情人士告訴法新社，克魯謝尼基未通過的是米屈肼（meldonium）藥檢，這種禁藥會增加選手耐力和幫助恢復體力。俄羅斯明星女網球選手莎拉波娃（Maria Sharapova）2016年正因米屈肼藥檢呈陽性反應，被判15個月禁賽。



俄羅斯冰壺協會主席史維希契夫（Dmitry Svishchev）今天則表示，他相信克魯謝尼基的藥檢未過是「挑釁」和「顛覆的行為」。



由於俄羅斯代表團在2014年素溪冬奧出現重大禁藥違規事件，引發俄國體壇系統性服用禁藥疑雲，俄羅斯也被禁止參加平昌冬奧，俄國選手只能以中立身分參賽。



克魯謝尼基和另外167位俄羅斯運動員，是經過數個月的標靶藥檢程序，證明「乾淨」未服用禁藥，才得以參加平昌冬奧。如今克魯謝尼基卻爆發藥檢未過，可能掀起更廣泛的效應。



奧林匹克委員會官員本週將決定是否取消俄羅斯的參賽禁令，讓俄國選手能在25日的平昌冬奧閉幕式中舉國旗進場。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070219