中信兄弟赴美春訓 彭政閔：生涯第一遭

中職中信兄弟球隊20日中午搭機前往美國亞利桑那（Arizona）展開為期3週的海外春訓，球隊隊長彭政閔（左）人氣旺，不少球迷索取簽名球。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 107年2月20日

（中央社記者邱俊欽桃園機場20日電）中職中信兄弟球隊今天赴美展開春訓，球隊隊長彭政閔表示，這是他職棒生涯中首次到國外移地春訓，相信對全體球員吸收國外球隊經驗，是非常難得的機會。



中信兄弟包括球員、教練、行政人員共58人中午搭機前往美國亞利桑那(Arizona)展開為期3週的海外春訓，期間也將在土桑市、鳳凰城等地進行移地訓練。



兄弟隊前往春訓的球員中以新人居多，而在球隊中資深的隊長彭政閔在桃園國際機場受訪中表示，這是他在職棒生涯中第一次到國外進行移地春訓，雖然台灣擁有非常好的訓練基地，但是到國外與外國職棒球隊比賽，體驗比賽方式與經驗，是非常難得的機會，相信一定可以讓球員吸收更多的經驗。



至於記者問到開工第一天前往美國春訓的心情，彭政閔說，其實也還好，即使不到美國，球隊今天也要開始進行春訓，球員也都已經習慣了，而且外國球隊也沒有在農曆春節期間休兵狀態；相信兄弟球員們歷經這幾年的農曆假期，也都會控制飲食、維持正常的體態。



彭政閔受訪中也談到，由於球隊走年輕化的路線，這次春訓球員以年輕球員比較多，也希望能讓年輕球員吸收更多的經驗。



中信兄弟隊領隊劉志威指出，春訓過程中也將安排多場球賽，包括對戰去年墨西哥聯盟冠軍提華納公牛、密爾瓦基釀酒人、洛杉磯道奇等球隊，增加球員實戰經驗，另外球隊也將觀賞美國職棒大聯盟熱身賽，預計3月11日返抵台灣。（編輯：李錫璋）1070220



