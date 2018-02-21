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桃猿與火腿交流賽 焦點球星王柏融領軍

發稿時間：2018/02/21 15:17

最新更新：2018/02/21 16:26

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zoom in 中職Lamigo桃猿隊21日公布赴北海道與日職火腿隊交流賽名單。（圖取自Lamigo桃猿隊臉書www.facebook.com）中職Lamigo桃猿隊21日公布赴北海道與日職火腿隊交流賽名單。（圖取自Lamigo桃猿隊臉書www.facebook.com）

（中央社記者謝靜雯台北21日綜合報導）中職Lamigo桃猿隊今天公布赴北海道與日職火腿隊交流賽名單，日職矚目焦點球星王柏融在內總計25名球員參賽，也是兩隊繼2006年亞洲職棒大賽後再碰頭。

桃猿隊結束於石垣島與日職羅德隊交流賽後，昨天休息1天，今天開始練球，備戰2月28日、3月1日於北海道札幌巨蛋與日職火腿隊舉行的兩場「Asia Friendship Series in Hokkaido」交流賽。

總教練洪一中表示，北海道交流賽名單，將以開季一軍陣容為主，此次總計帶10名投手，包括3名洋投道恩斯、尼克斯、克恩三世，以及潛力新秀投手黃子鵬，加上另外兩名本土先發輪值人選王溢正、林樺慶，牛棚投手則有陳禹勳、王躍霖、林柏佑和朱俊祥。

捕手共3名，為林泓育、劉時豪和嚴宏鈞，內野手7名，為林承飛、陳俊秀、朱育賢、郭嚴文、林立、林智平和梁家榮，外野手則帶5人，除了日職追逐焦點王柏融外，先前受傷開刀的陽耀勳也在名單中，另外還有詹智堯、余德龍以及藍寅倫。（編輯：張芷瑄／黃于）1070221

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