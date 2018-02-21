產後肺栓塞險喪命 小威：仍活在恐懼中

（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）美國網球女將小威廉絲（Serena Williams）透露，去年9月生下第一胎後狀況不佳，肺栓塞讓她差點喪命，至今依然活在恐懼之中。



小威廉絲在今天投書美國有線電視新聞網（CNN）的社論中，訴說她產下女兒後肺栓塞所造成的瀕死經驗。



小威寫道：「我產下女兒後差點喪命。」



坐擁23座大滿貫賽女單金盃的小威說，她的心跳在子宮收縮期間劇烈下降，必須緊急剖腹生產。手術相當順利，還沒來得及反應過來，寶寶就已經在懷裡了。



「但生產24小時後，有6天充滿了不確定。」



小威說，緊急剖腹生產後隔天，她覺得喘不過氣來，院方因此進行電腦斷層掃描，並讓她接上點滴。但血栓問題使得小威開始咳嗽，導致剖腹傷口裂開。



小威說：「醫生再次進行手術，在我的下腹發現大型血腫，接著我回到手術室動手術，避免血栓移動到肺部。」



「在我終於回到家人懷抱後，我在床上躺了整整6週。」



法新社報導，這並不是36歲的小威第一次因血栓而與死神搏鬥。2011年小威在慕尼黑一間餐廳被碎玻璃割傷腳，導致肺栓塞，住院治療近12個月。



她說：「因為我的病史，我一直活在這狀況的恐懼之中。」



小威今天也讚賞醫護人員，說：「如果不是他們的專業照護，我今天不會在這裡。」她沒有在社論中公布人員姓名。（譯者：周莉芳/核稿：陳昱婷）1070221