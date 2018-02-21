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關鍵字： 台股開工地震路況
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亞運培訓隊3月以賽代訓 王維中效力機會大

發稿時間：2018/02/21 17:19

最新更新：2018/02/21 17:34

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結束農曆春節假期，亞運中華成棒培訓隊（圖）20日收假展開訓練；培訓隊3月安排17場交流賽，5月底春季聯賽後選26人名單，旅外、列管球員部分，也將一併討論。（中華棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年2月21日結束農曆春節假期，亞運中華成棒培訓隊（圖）20日收假展開訓練；培訓隊3月安排17場交流賽，5月底春季聯賽後選26人名單，旅外、列管球員部分，也將一併討論。（中華棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年2月21日

（中央社記者謝靜雯台北21日電）結束農曆春節假期，亞運中華成棒培訓隊昨天收假展開訓練；培訓隊3月安排17場交流賽，5月底春季聯賽後選26人名單，旅外、列管球員部分也將一併討論，王維中亞運效力機會大。

雅加達亞運中華成棒培訓隊6日至13日已經完成第一階段集訓，昨天收假，繼續在高雄國家訓練中心維持體能和重量訓練，野手部分也開始加入打擊、守備訓練；3月目前總計安排17場交流賽、以賽代訓，首場比賽為3月6日在台南棒球場與中職統一獅隊比賽。

培訓隊暫定與獅隊打3場比賽，與中職富邦悍將隊也有2場比賽，另外和嘉義大學、南華大學、大同大學、台灣體大、國立體大、開南大學、文化大學棒球隊，以及台中運動家、台壽保、新北市、崇越隼鷹、台北市隊也都各安排1場比賽。

此階段集訓、比賽到3月底結束，4月球員歸建母隊參加全國成棒甲組春季聯賽，待春季聯賽結束後，會再針對春季聯賽表現，評估戰力需求、調整培訓隊名單。

春季聯賽焦點，職棒退役球員林志祥、鄭達鴻和林英傑等人，若能拿出好表現，也有可能被放入亞運培訓名單中；春季聯賽後預計會選出26人名單，準備接下來赴美國、荷蘭等地移地訓練。

至於列管職棒球員、旅外球員部分，也會在春季聯賽後一併做戰力評估，旅韓投手王維中，尚有兵役問題需解決，加上韓國職棒為了8月亞運將停賽2週，若王維中有意願為中華隊效力，先前教練團也表示有機會將全力爭取，王維中打亞運中華成棒隊機會高。（編輯：張芷瑄／黃于）1070221

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