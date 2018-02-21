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法官員稱冬奧評審偏心 加籍冰舞金牌選手駁

發稿時間：2018/02/21 18:18

最新更新：2018/02/21 18:50

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薇楚（左）和莫伊爾（右）在平昌冬奧冰舞項目的雙人組合20日以不到1分的差距，險勝法國勁敵帕帕達吉斯和西澤龍，奪得金牌。（檔案照片／共同社提供）薇楚（左）和莫伊爾（右）在平昌冬奧冰舞項目的雙人組合20日以不到1分的差距，險勝法國勁敵帕帕達吉斯和西澤龍，奪得金牌。（檔案照片／共同社提供）

（中央社南韓平昌21日綜合外電報導）法國一名體育官員先前指控，平昌冬奧冰舞項目的評分可能偏袒加拿大，加國金牌選手莫伊爾（Scott Moir）今天出面反駁，表示奪金是應得的。

法國冰上運動協會（French Federation of Ice Sports）主席蓋勒圭（Didier Gailhaguet）向法國電視台表示，當時評審席上坐有加籍且擔任加拿大花式滑冰協會（Skate Canada）主席的卡隆（Leanna Caron），可能使評分結果有利金牌得主薇楚（Tessa Virtue）和莫伊爾。

路透社報導，莫伊爾在記者會上表示：「我們沒有參與評審挑選過程，也不關心評審國籍。」

「在加拿大花式滑冰協會，評審歷來的判斷都非常專業公正，讓我們引以為傲。我認為身為加拿大人，你只有在該得獎的時候，才會贏得奧運比賽，也覺得這些奧運獎牌是我們應得的。」

薇楚和莫伊爾的雙人組合昨天以不到1分的差距，險勝法國勁敵帕帕達吉斯（Gabriella Papadakis）和西澤龍（Guillaume Cizeron），奪得金牌。

兩位加拿大選手共拿下206.07分，刷新15分鐘前法國組合才創下的205.28分世界紀錄。

薇楚和莫伊爾8年前在溫哥華冬奧摘金，接著在2014年素溪冬奧奪銀引退，復出後又在冰舞賽事獨領風騷。（譯者：陳乃瑜/核稿：徐崇哲）1070221

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