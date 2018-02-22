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大谷翔平二刀流 激勵曾仁和

發稿時間：2018/02/22 11:05

最新更新：2018/02/22 11:15

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旅美台灣好手曾仁和說，往昔青棒階段與大谷翔平實力伯仲，如今兩人有段差距，這給他很大的激勵。中央社記者曹宇帆梅薩市攝 107年2月22日旅美台灣好手曾仁和說，往昔青棒階段與大谷翔平實力伯仲，如今兩人有段差距，這給他很大的激勵。中央社記者曹宇帆梅薩市攝 107年2月22日

（中央社記者曹宇帆梅薩市21日專電）效力美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊隊的旅美台灣好手曾仁和今天說，往昔青棒階段曾與大谷翔平在國際賽交手，那時大家實力伯仲，如今兩人有段差距，這給他很大的激勵。

曾仁和來到小熊隊位於亞利桑那州梅薩（Mesa）市的春訓基地，一早與全體隊員共同暖身，迎接操課。同隊操練的球員，還有以6年1億2600萬美元投效的日籍強投達比修有。

之後的傳接球搭配，達比修有與曾仁和一組，練習告一段落，兩人互碰手套彼此勉勵。曾仁和答覆中央社記者指出，與達比修有的互動，多是他向對方請益球種，或比賽時使用球路的比例分配等。

他說，目前沒有套用達比修有的建議，因春訓期間不敢貿然調整或運用學得的球技。他表示這是他首次參加大聯盟春訓，剛來的前幾天，還在摸索是怎麼回事，教練也有指導他吸收新知，總之還在慢慢學習。

今年春訓最受矚目的人氣球星，莫過於洛杉磯天使隊的日籍投手大谷翔平，而曾仁和與這位投打兼具的二刀流，現年都是23歲。

曾仁和表示，就讀高中期間，代表中華隊參加IBAF世界青棒錦標賽，當時日本隊的陣容就包括大谷翔平。

2012年南韓舉辦第25屆IBAF世界青棒錦標賽，曾仁和與大谷翔平，分別是中華隊與日本隊的一時之選。他說，以往大家實力差不多，現在大谷翔平是難得一見的二刀流，兩人之間有段差距，這對他是很大的激勵。

至於即將展開的新球季，曾仁和說，目標是擠進25人名單，但不力求開季就在名單裡，若「設定25人沒達到，最後會蠻那個的」。

他表示，小熊夠格扛先發的投手不少，球團又簽了達比修有，所以位子真的不多，盡力就是。記者追問是否打算先給教練留下深刻印象再說？曾仁和說，對啊，總之不會強求，一切平常心。1070222

小熊隊春訓，新加盟的日籍強投達比修有，也在其中。中央社記者曹宇帆梅薩市攝 107年2月22日小熊隊春訓，新加盟的日籍強投達比修有，也在其中。中央社記者曹宇帆梅薩市攝 107年2月22日
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