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平昌冬奧中國仍未摘金 陸媒稱遺憾

發稿時間：2018/02/22 13:18

最新更新：2018/02/22 13:18

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（中央社台北22日電）平昌冬奧會剩下3天就閉幕，中國大陸至今還沒有一面金牌，成績落後於2014年俄羅斯素溪冬奧的3金，以及2010年溫哥華冬奧的5金。陸媒報導難掩失落，外媒則稱中國不是傳統上的冬運大國。

平昌冬奧9日開幕，25日閉幕，中國大陸派出82名運動員參加，是歷次人數最多的冬奧會代表團。截至21日，中國隊只贏得5銀2銅，排名第18，遜於上屆素溪冬奧時的3金4銀2銅。

美國之音中文網報導，中國可能面臨自2002年鹽湖城冬奧會以來，第一次以「零金牌」告終的尷尬局面。

報導說，賽前中國隊被認為至少可以拿下3面金牌，但賽事開始以來，中國隊不是表現失常，就是因為犯規等被取消資格。

德國之聲中文網則報導，中國不是一個傳統上的冬季運動大國。兩年前，官方啟動一個大型計畫，有小學開設滑雪課、培訓大批教練、自行車手轉型為越野滑雪運動員等。但一名教練表示：「中國沒有冬季運動項目的傳統，兩三年還追不上。」

這名教練認為，雖然越來越多的中產階級能花得起錢去滑雪度假，但冬季運動還是價格不菲，滑雪板、滑冰鞋、一些設備或項目的開銷都很大，「這和乒乓球可不一樣……想想看，乒乓球打到世界最高水準花了多少錢？」

成都日報報導，隨著本屆冬奧中國隊優勢項目相繼落幕，留給中國隊的時間已經不多，「這個結果略顯遺憾」。但報導轉個彎表示，對於這個成績，一些圈內人士認為「實屬正常」，原因包括知名運動員退役導致隊伍青黃不接。（編輯：張淑伶/林克倫）1070222

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