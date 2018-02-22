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藍寅倫關鍵三壘打 桃猿熱身賽勝耐克森

發稿時間：2018/02/22 16:45

最新更新：2018/02/22 17:17

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中職Lamigo桃猿隊22日與韓職耐克森英雄隊交手，桃猿隊靠著藍寅倫一記關鍵安打，終場以3比2拿下勝利。（Lamigo桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年2月22日中職Lamigo桃猿隊22日與韓職耐克森英雄隊交手，桃猿隊靠著藍寅倫一記關鍵安打，終場以3比2拿下勝利。（Lamigo桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年2月22日

（中央社記者謝靜雯台北22日綜合報導）中職Lamigo桃猿隊今天與韓職耐克森英雄打熱身賽，桃猿隊兩名洋投道恩斯、尼克斯皆登板，潛力新秀投手黃子鵬中繼3局無失分；桃猿靠藍寅倫5局關鍵安，以3比2拿下勝利。

桃猿隊先前赴石垣島與日職羅德隊打交流賽，兩名洋投道恩斯、尼克斯出賽表現不理想，今天的比賽，道恩斯先發投2局，首局沒有失分，2局接連被敲3支安打失掉2分，尼克斯3局接手中繼，投3局僅被敲出1支安打、無失分，表現有漸入佳境。

桃猿隊潛力新秀投手黃子鵬，比賽6局登板中繼，6局接連被敲2支安打，但馬上回穩、沒有掉分，總計投3局被敲3支安打、無失分，表現亮眼；朱俊祥9局接手後援、飆出3K，替球隊守住勝利。

耐克森英雄隊2局靠著接連安打先拿2分，桃猿隊前4局沒有得分攻勢，5局嚴宏鈞、詹智堯接連安打，藍寅倫敲出三壘打送回兩分、扳平比數，再靠王柏融敲出滾地球送回球隊的超前分；桃猿隊全場敲出7支安打，詹智堯、王柏融都有2安表現。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070222

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