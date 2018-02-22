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世界男籃亞洲區資格賽 台灣70比69勝日本

發稿時間：2018/02/22 20:29

最新更新：2018/02/22 22:27

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中華男子籃球代表隊22日在2019世界盃亞洲區資格賽首輪，以70比69力克地主日本，拿下首勝。（圖取自FIBA官網 www.fiba.basketball）中華男子籃球代表隊22日在2019世界盃亞洲區資格賽首輪，以70比69力克地主日本，拿下首勝。（圖取自FIBA官網 www.fiba.basketball）

（中央社記者李晉緯台北22日電）中華男子籃球代表隊今天在世界盃亞洲區資格賽首輪，靠陳盈駿、胡瓏貿雙雙拿下15分，以70比69擊敗地主日本，拿下分組預賽首勝。

國際籃總（FIBA）2019世界盃亞洲區資格賽首輪，中華隊今天在日本橫濱迎戰地主隊，中華隊排出陳盈駿、蘇翊傑、周儀翔、胡瓏貿和戴維斯（Quincy Davis）先發，日本則由篠山龍青、太田敦也、田中大貴、布朗（Ira Brown）、古川孝敏先發。

首節中華隊在戴維斯兩分球4次出手全部命中的帶領下一路領先，日本則因三分線7投盡墨，只能苦苦追趕，比江島慎飆進壓哨球，首節中華隊以17比11取得領先。

次節日本靠辻直人接連砍進3記外線將比分超前，全隊單節砍進24分，比中華隊的12分多1倍，讓中華隊在上半場結束時，反以29比35落後。

兩隊易籃再戰，比賽進行3分多鐘，中華隊靠戴維斯籃下擺進兩分，以40比39要回領先，之後雙方你來我往，差距始終未能拉大，中華隊只以51比49領先進入末節。

末節辻直人外線命中，讓日本反以52比51領先，但中華隊在胡瓏貿的帶動下將比分超前，最多曾握有7分的領先，在日本極力追趕的情況下，中華隊仍能穩住陣腳，因此即便辻直人在讀秒階段再於外線開火，但中華隊仍以70比69在客場拿下勝利。

中華隊今天4人得分達兩位數，其中主力後衛陳盈駿砍進15分，末節狂飆的胡瓏貿也攻下15分，戴維斯則有12分、11籃板的「雙十」表現，日本隊有3人得分破十，以三分球13投8中的辻直人轟下26分表現最佳。

FIBA世界盃亞洲區資格賽首輪16隊分4組進行主客場比賽，各組前3名晉級次輪，中華隊和澳洲、日本、菲律賓同在B組。中華隊前兩戰分別在主場敗給澳洲、客場不敵菲律賓。今天贏球後，以1勝2負在小組排名第3，吞敗的日本則以0勝3負暫時在小組墊底。（編輯：吳協昌）1070222

中華男子籃球代表隊22日在2019世界盃亞洲區資格賽首輪，以70比69力克地主日本，拿下首勝。（NIKE提供）中華男子籃球代表隊22日在2019世界盃亞洲區資格賽首輪，以70比69力克地主日本，拿下首勝。（NIKE提供）
中華男子籃球代表隊22日在世界盃亞洲區資格賽首輪成功射日摘下分組預賽首勝，洋將戴維斯（Quincy Davis）（中）帶來12分、11籃板的「雙十」演出。（台灣NIKE 提供）中央社記者李晉緯傳真　107年2月22日中華男子籃球代表隊22日在世界盃亞洲區資格賽首輪成功射日摘下分組預賽首勝，洋將戴維斯（Quincy Davis）（中）帶來12分、11籃板的「雙十」演出。（台灣NIKE 提供）中央社記者李晉緯傳真　107年2月22日
中華男子籃球代表隊22日出戰世界盃亞洲區資格賽首輪，在陳盈駿（中）等人帶領下，以70比69險勝地主日本，拿下分組預賽首勝。（台灣NIKE提供）中央社記者李晉緯傳真　102年2月22日中華男子籃球代表隊22日出戰世界盃亞洲區資格賽首輪，在陳盈駿（中）等人帶領下，以70比69險勝地主日本，拿下分組預賽首勝。（台灣NIKE提供）中央社記者李晉緯傳真　102年2月22日
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