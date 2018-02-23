NBA巫師客場施法 斬斷騎士連勝

（中央社克里夫蘭22日綜合外電報導）美國職籃NBA華盛頓巫師今天在客場以110比103踢館成功，擊敗連勝的克里夫蘭騎士，後衛畢爾（Bradley Beal）攻下18分表現最佳。



路透社報導，巫師贏下這場比賽後，取得3連勝。明星後衛沃爾（John Wall）因傷缺陣，替補先發沙托蘭斯基（Tomas Satoransky）貢獻17分；前鋒波特（Otto Porter Jr.）得15分，全隊助攻達29次。



騎士「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）繳出32分、9籃板、8助攻的好成績，卻無法將連勝場數延續到第5場。史密斯（JR Smith）得15分，中鋒湯普森（Tristan Thompson）得12分、抓9籃板。



巫師全場92次出手、投進44球，命中率4成78；騎士則是84次出手、投進42球，命中率5成。不過巫師贏在籃板，以43個籃板比下騎士36個籃板球。



騎士8日透過交易，迎來控衛希爾（George Hill）、後衛胡德（Rodney Hood）、後衛克拉克森（Jordan Clarkson）和前鋒南斯二世（Larry Nance Jr.）等新隊友。換血陣容打出連勝佳績。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070223