俄羅斯冰上公主對決 15歲少女花滑封后

（中央社南韓平昌23日綜合外電報導）15歲天才少女薩奇托娃（Alina Zagitova）今天在平昌冬奧女子個人花式滑冰長曲表現亮眼，擊敗同胞梅德韋德娃（Evgenia Medvedeva），拿下俄羅斯本屆冬奧首面金牌。



路透社報導，21日短曲比完，薩奇托娃演出破紀錄表現，以1分之差取得領先地位，今天又在長曲輕鬆愜意，做出各種跳躍動作，拿下156.65分，以總分239.57分封后。



薩奇托娃身穿鮮紅色舞衣，演出作曲家明庫斯(Leon Minkus)的「唐吉訶德」（Don Quixote），一開場就是勾手三周跳，接著送上6個三周跳。



獲得銀牌的梅德韋德娃與金牌隊友都是由同一個教練指導，同樣表現亮眼，獲得238.26分，只以1.31分落敗。



俄羅斯女將「金包銀」的表現，再次證明她們在國際賽場上女子花式滑冰的霸主地位。加拿大選手奧斯蒙（Kaetlyn Osmond）總分231.02分，獲得銅牌，落後前梅德韋德娃7分以上。



俄羅斯在上屆素溪冬季奧運被控系統性操弄藥檢，使得俄羅斯運動員在本屆平昌冬奧只能以中立運動員身分參賽，部分頂尖運動員未能獲准參賽。



加上女子個人花式滑冰這一金一銅，「來自俄羅斯的奧運選手」（Olympic Athletes from Russia）總計1金5銀8銅，賽事只剩兩天的情況下，在獎牌榜上排名15。



法新社報導，薩奇托娃與梅德韋德娃在今天的長曲項目得分同樣是156.65分。薩奇托娃勝出的部分是在21日短曲拿下破世界紀錄的82.92分，才能擊敗兩屆世界冠軍的對手梅德韋德娃。



最後一位上場的梅德韋德娃，在今天的長曲沒有達到個人最佳表現，賽後倒在教練的懷中痛哭。但隨後分獲金牌、銀牌的兩名俄羅斯女將溫馨相擁。



本屆平昌冬奧共有168名俄羅斯選手通過嚴格的藥檢，以中立運動員的身分來到南韓參賽。（譯者：林宏翰/核稿：陳昱婷）1070223