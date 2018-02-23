中職新球季本土註冊名單 桃猿富邦最少

（中央社記者黃巧雯台北23日電）中華職棒今天公布今年各球團申請註冊名單，以中信兄弟註冊55人最多，統一獅53人次之，桃猿隊、富邦悍將註冊46人最少，且郭泓志身體有些狀況，被列合約所屬球員。



為讓球隊戰力調度更具彈性，中職今年在60人註冊名單外，新增「註銷名單」和「合約所屬名單」，其中註冊球員上限60人，每隊最少須註冊46人，而之後季中選秀選進的新人，球隊也有空間將其登錄為註冊球員。



值得注意的是，註冊球員可隨時在一、二軍升降，但合約所屬球員只能在二軍出賽，8月31日前都可登錄註冊名單，但註冊球員一旦被註銷註冊，本季只能在二軍出賽。



根據中華職棒公布今年度4支球隊申請註冊名單，中信兄弟註冊本土球員55人最多，若未來加上3名洋投，註冊球員高達58人，僅黃恩賜、謝榮豪、林明杰3人被列為合約所屬球員。



統一本土註冊球員53人，4隊中次多，但合約所屬球員僅有林子崴和林勝傑2人，則是4隊中最少。



Lamigo桃猿隊、富邦悍將這次都僅註冊46名球員，但桃猿隊有高達12名合約所屬球員，悍將則有10人，包括郭泓志。



由於郭泓志薪水目前已談妥，富邦悍將球團表示，與合約無關，是因郭泓志身體有些狀況，最近會先做些檢查，等較明確後球隊會再說明。



另外，今年新人王競爭激烈，具有角逐新人王資格高達65人，包括廖健富、陳重廷、陳重羽、王鴻程、陳柏豪以及范國宸等人。（編輯：陳怡璇/方沛清）1070223