/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 學測內閣改組李菁福衛五號
>rss

中職新球季本土註冊名單 桃猿富邦最少

發稿時間：2018/02/23 17:46

最新更新：2018/02/23 17:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯台北23日電）中華職棒今天公布今年各球團申請註冊名單，以中信兄弟註冊55人最多，統一獅53人次之，桃猿隊、富邦悍將註冊46人最少，且郭泓志身體有些狀況，被列合約所屬球員。

為讓球隊戰力調度更具彈性，中職今年在60人註冊名單外，新增「註銷名單」和「合約所屬名單」，其中註冊球員上限60人，每隊最少須註冊46人，而之後季中選秀選進的新人，球隊也有空間將其登錄為註冊球員。

值得注意的是，註冊球員可隨時在一、二軍升降，但合約所屬球員只能在二軍出賽，8月31日前都可登錄註冊名單，但註冊球員一旦被註銷註冊，本季只能在二軍出賽。

根據中華職棒公布今年度4支球隊申請註冊名單，中信兄弟註冊本土球員55人最多，若未來加上3名洋投，註冊球員高達58人，僅黃恩賜、謝榮豪、林明杰3人被列為合約所屬球員。

統一本土註冊球員53人，4隊中次多，但合約所屬球員僅有林子崴和林勝傑2人，則是4隊中最少。

Lamigo桃猿隊、富邦悍將這次都僅註冊46名球員，但桃猿隊有高達12名合約所屬球員，悍將則有10人，包括郭泓志。

由於郭泓志薪水目前已談妥，富邦悍將球團表示，與合約無關，是因郭泓志身體有些狀況，最近會先做些檢查，等較明確後球隊會再說明。

另外，今年新人王競爭激烈，具有角逐新人王資格高達65人，包括廖健富、陳重廷、陳重羽、王鴻程、陳柏豪以及范國宸等人。（編輯：陳怡璇/方沛清）1070223

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP