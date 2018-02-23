統一獅新洋投報到 瑞安24日抵台

中華職棒新球季將於3月24日開打，統一獅宣布，已簽下3名洋投中，馬丁尼茲（David Martinez）（右）、羅里奇（Josh Roenicke）（左）23日已向球隊報到。（統一獅提供）中央社記者黃巧雯傳真 107年2月23日

（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）中華職棒新球季將於3月24日開打，統一獅宣布，已簽下3名洋投，馬丁尼茲、羅里奇今天已向球隊報到，另名洋投瑞安因班機因素，將延至明晚抵台、向球隊報到。



中華職棒4隊過完年後進入第二階段春訓，積極備戰新球季，繼富邦悍將洋將羅力報到、加入春訓後，統一獅隊今天發布新聞稿宣布，馬丁尼茲（David Martinez）、羅里奇（Josh Roenicke），上午已抵達台南棒球場，正式向球隊報到。



2名洋將目前已領取裝備並與總教練黃甘霖見面，黃甘霖還特別跟洋將介紹台南有很多美食，歡迎洋將加入為球隊效力，由於明天球隊休假，洋將將入住宿舍並調整時差，預計25日正式投入春訓。



黃甘霖表示，新洋投終於正式報到，很期待他們對球隊的幫助，來台灣之前已透過經紀人轉達，希望他們抵台前能維持訓練，接下來就在透過進牛棚，了解他們的狀況，再評估何時能在熱身賽出賽。



第3名洋投瑞安（Ryan Verdugo）原定今天抵達，但球團表示，因班機因素，瑞安將延至明晚抵台、向球隊報到。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070223