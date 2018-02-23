就是愛台灣 戴維斯球衣P圖改台灣

中華男籃歸化洋將戴維斯（Quincy Davis）22日在社群網站分享自己穿著中華隊戰袍的照片，並寫下「今晚重要的一勝」，不過他把球衣上Chinese字樣改成了Taiwan，引發兩岸球迷筆戰。（取自戴維斯Instagram）中央社記者龍柏安傳真 107年2月23日

（中央社記者龍柏安台北23日電）就是愛台灣，中華男籃歸化洋將戴維斯（Quincy Davis）昨天在社群網站分享自己穿著中華隊戰袍的照片，不過他把Chinese改成了Taiwan，惹得中國球迷抓狂留言謾罵。



中華男籃昨天在世界盃男籃亞洲區資格賽預賽第2階段，客場70比69險勝地主日本，身為主戰中鋒的戴維斯，全場繳出12分、11籃板與6助攻的全方位表現，是中華隊成功「射日」的關鍵人物，賽後他在社群網站（Instagram）貼出自己的照片，並寫下「今晚重要的一勝」。



不過戴維斯球衣Chinese Taipei的字樣，卻改成了Taiwan Taipei，這張照片PO出後，不到1天內就得到7000多個讚，也讓許多中國球迷崩潰，紛紛上網留言謾罵，甚至還有不少種族歧視字眼，引發兩岸球迷筆戰。



戴維斯「愛台」形象深植人心，他在2015年代表中華隊參加亞洲男籃錦標賽時，還特別學了台語歌「愛拚才會贏」，讓不少隊友捧腹大笑，此外他也曾建議，SBL賽前大會應播放國歌，這樣才會讓球員對於自己的國家更有認同感。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070223