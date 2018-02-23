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薩奇托娃：俄羅斯新科冰后的兩三事

發稿時間：2018/02/23 21:57

最新更新：2018/02/23 22:10

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zoom in 俄羅斯女將薩奇托娃23日拿下平昌冬奧女子花式滑冰金牌。（韓聯社提供）俄羅斯女將薩奇托娃23日拿下平昌冬奧女子花式滑冰金牌。（韓聯社提供）

（中央社南韓江陵23日綜合外電報導）平昌冬奧女子花式滑冰新科冰后俄羅斯女將薩奇托娃（Alina Zagitova），一舉成名天下知。想要進一步了解薩奇托娃，可從下列事件略知一二。

法新社報導，從下列5件事中，可以更加了解薩奇托娃。

●沒有名字

薩奇托娃在平昌冬奧封后，成為家喻戶曉的人物。但是，奇特的是，她出生第1年，父母沒有為她取名字。直到她1歲時，父母終於下定決心，師法俄羅斯體操女將卡巴耶娃（Alina Kabaeva），取名艾莉娜（Alina）。

●好戲在後面

薩奇托娃在長曲競技的策略是把所有轉跳放在後半段，招致批評。一位知名的美國花式滑冰專欄作家指責她的「戰略」伎倆只為奪取額外的分數，呼籲評審給予處罰。

薩奇托娃在賽後記者會回應說：「我的演出十分和諧，我從緩慢的音樂開始，隨著表演接近尾聲，演出變得更為動感，速度加快，此時我展現我的轉跳。我隨著音樂的節奏滑冰轉跳，彷彿我的確讓觀眾著迷，讓觀眾想要看到表演結束。」

●學習態度差

對於薩奇托娃而言，冬奧冠軍曾是遙遠的夢想。教練一度認為她的學習態度差，叫她打包回家。薩奇托娃以淚洗面，3天未練習。這讓她了解到，她是多麼熱愛滑冰。教練後來說：「讓我們再試一次。」她開心興奮極了。她認為，若非如此，她今天也不可能站上頒獎台。

●嚴肅的女孩

見過薩奇托娃的人，很容易忘記她只有15歲。當被詢及自己的成熟和穩重時，她說：「我十分冷靜，我不會顯露自己的情感，我不展現情緒。」她隨即幾乎是充滿歉意地強調：「我就是這樣，我的本性如此。」

●幾乎是最年輕的冰后

薩奇托娃摘下平昌冬奧金牌，年紀只有15歲又281天，她以26天之差，未能成為歷來最年輕的冬奧女子花式滑冰冠軍。美國女將李平斯基（Tara Lipinski）是紀錄保持人，她於1998年日本長野冬奧封后時，只有15歲又255天。（譯者：嚴思祺/核稿：陳政一）1070223

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