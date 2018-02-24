NBA公鹿客場揚蹄 斷暴龍7連勝

（中央社多倫多23日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿隊今天前往東區龍頭多倫多暴龍隊主場踢館，最終在延長賽以122比119擊敗暴龍，也讓暴龍隊的7連勝就此打住。



法新社報導，公鹿隊「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）攻下26分，抓下12籃板。



雖然暴龍中鋒瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）在正規賽終了前完成壓哨灌籃，將比賽逼進延長賽，但公鹿仍靠布萊德索（Eric Bledsoe）、密道頓（Khris Middleton）各攻下21分，擋下暴龍反撲。暴龍在過去17場交手中贏了15場。



兩隊在今年1月1日的交手時也打入延長賽，當時暴龍靠德羅森（DeMar DeRozan）創隊史紀錄的個人單場52分，以131比127擊敗公鹿。



暴龍今天在延長賽攻下前5分時，比賽大有重演上回的態勢，不過公鹿隊泰瑞（Jason Terry）與密道頓連續命中3分球，打出一波8比0攻勢，在比賽結束前1分58秒時反超比分為118比115，自此公鹿未再落後，最後甜蜜復仇。



暴龍則嘗到自1月26日敗給猶他爵士後的首場主場敗戰，不過暴龍仍暫居東區榜首，領先波士頓塞爾蒂克。（譯者：陳亦偉/核稿：張曉雯）1070224