期待台灣二刀流 兄弟總教練認為要很拚

（中央社記者曹宇帆土桑市23日專電）日職二刀流大谷翔平挑戰美國職棒大聯盟造成轟動，中華職棒中信兄弟隊美籍總教練史耐德說，期待台灣的二刀流並非不可能，但得投入更多鍛鍊與努力。



中華職棒中信兄弟全體隊職員58人，在美國亞利桑那州土桑市（Tucson）奇諾運動訓練營（Kino Sports complex）展開春訓，是台灣首個在美國進行完整春訓的職棒隊伍。



總教練史耐德（James Cory Snyder）表示，來這裡就是要吸取美式棒球文化的特長，使球員們受益。



兼具投打能力的大谷翔平赴美發展掀起熱議，台灣是否也能養成二刀流式的棒球好手，史耐德認為，並非不可能，但得多花點時間，克服牛棚調度、球員輪休，還有如何熱身與操練等。



他指出，養成二刀流還得應付打擊，包括練習室的打擊訓練等，有志者雖可效法投打兼修，但需更投入與努力，才能搞清楚是否可兩者兼顧。



大谷翔平闖蕩美職，能否維持日職的優異表現，史耐德說：「聽聞他是很行的打者，也聽說他投球很猛，想必是個優質投手。」



他表示，這位來自日職的球星，可能得多花點時間適應美職，包括投球在內，大聯盟與日職不盡相同，當然大家也好奇，大谷翔平在美職能維持二刀流多久。



中信兄弟新秀投手王鴻程受訪表示，在棒球場上投打兼顧真的很不容易，因投手與野手的肌力運用不同，效法二刀流得找到其中的平衡點，這是非常重要的。



王鴻程身高192公分，今年26歲，曾飆球速達152公里。大谷翔平身高193公分，23歲，最快球速達165公里。



多次獲頒中華職棒金手套殊榮的游擊手王勝偉表示，大谷翔平投打兼顧成績顯赫，不僅先天條件好，想必也付出許多不為人知的努力，而台灣學生球隊中二刀流選手很多，但為何在職棒界看不到這樣的人才，值得探討。（編輯：廖漢原）1070224