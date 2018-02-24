/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
>rss

期待台灣二刀流 兄弟總教練認為要很拚

發稿時間：2018/02/24 14:40

最新更新：2018/02/24 14:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者曹宇帆土桑市23日專電）日職二刀流大谷翔平挑戰美國職棒大聯盟造成轟動，中華職棒中信兄弟隊美籍總教練史耐德說，期待台灣的二刀流並非不可能，但得投入更多鍛鍊與努力。

中華職棒中信兄弟全體隊職員58人，在美國亞利桑那州土桑市（Tucson）奇諾運動訓練營（Kino Sports complex）展開春訓，是台灣首個在美國進行完整春訓的職棒隊伍。

總教練史耐德（James Cory Snyder）表示，來這裡就是要吸取美式棒球文化的特長，使球員們受益。

兼具投打能力的大谷翔平赴美發展掀起熱議，台灣是否也能養成二刀流式的棒球好手，史耐德認為，並非不可能，但得多花點時間，克服牛棚調度、球員輪休，還有如何熱身與操練等。

他指出，養成二刀流還得應付打擊，包括練習室的打擊訓練等，有志者雖可效法投打兼修，但需更投入與努力，才能搞清楚是否可兩者兼顧。

大谷翔平闖蕩美職，能否維持日職的優異表現，史耐德說：「聽聞他是很行的打者，也聽說他投球很猛，想必是個優質投手。」

他表示，這位來自日職的球星，可能得多花點時間適應美職，包括投球在內，大聯盟與日職不盡相同，當然大家也好奇，大谷翔平在美職能維持二刀流多久。

中信兄弟新秀投手王鴻程受訪表示，在棒球場上投打兼顧真的很不容易，因投手與野手的肌力運用不同，效法二刀流得找到其中的平衡點，這是非常重要的。

王鴻程身高192公分，今年26歲，曾飆球速達152公里。大谷翔平身高193公分，23歲，最快球速達165公里。

多次獲頒中華職棒金手套殊榮的游擊手王勝偉表示，大谷翔平投打兼顧成績顯赫，不僅先天條件好，想必也付出許多不為人知的努力，而台灣學生球隊中二刀流選手很多，但為何在職棒界看不到這樣的人才，值得探討。（編輯：廖漢原）1070224

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP