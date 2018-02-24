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桃猿熱身賽再見失誤 輸給起亞虎

發稿時間：2018/02/24 19:15

最新更新：2018/02/24 22:43

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zoom in 中職Lamigo桃猿隊24日與韓職起亞虎二軍進行熱身賽，桃猿隊藍寅倫延續前一場手感，打擊依舊猛打賞，猿隊13支安打中，就包辦3支安打，5次打擊都站上壘包。（Lamigo桃猿隊提供）中央社記者黃巧雯傳真　107年2月24日中職Lamigo桃猿隊24日與韓職起亞虎二軍進行熱身賽，桃猿隊藍寅倫延續前一場手感，打擊依舊猛打賞，猿隊13支安打中，就包辦3支安打，5次打擊都站上壘包。（Lamigo桃猿隊提供）中央社記者黃巧雯傳真　107年2月24日

（中央社記者黃巧雯台北24日綜合報導）中職Lamigo桃猿隊今天與韓職起亞虎二軍進行熱身賽，猿隊洋投克恩三世首度先發，兩隊上演打擊戰，猿隊9局下守備發生要命再見失誤，終場以9比10輸球。

先前效力中信兄弟的洋投克恩三世，本季轉戰桃猿隊，今天熱身賽對戰起亞虎首度先發，投2局失1分，被敲出1支安打，送出1次三振，四壞保送及觸身球保送各1次。

雙方前8局你來我往，戰成9比9平手，戰況激烈，起亞虎9局下趁著猿隊換上朱俊祥登板後援，靠著2支安打，一出局攻占一、三壘，猿隊關鍵時刻守備發生失誤，讓起亞虎終場就以10比9搶下勝利。

桃猿隊本場比賽一共動用7名投手，林樺慶、王溢正、林柏佑、王躍霖、陳禹勳、朱俊祥等人輪番上陣。

兩隊本場合計敲出29支安打，桃猿隊藍寅倫延續前一場手感，今天打擊依舊猛打賞，猿隊13支安打中，就包辦3支安打，還選到1次保送，只差全壘打就完全打擊，且還有1次靠著失誤上壘，5次打擊都站上壘包。

詹智堯同樣打擊手感火熱，3打數2安打，吞下1次三振，但有2次保送。（編輯：梁君棣）1070224

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