/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
>rss

5G現身平昌冬奧 民眾反應冷淡

發稿時間：2018/02/24 22:25

最新更新：2018/02/24 22:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社南韓平昌24日綜合外電報導）南韓平昌冬季奧運應該是5G無線技術的亮相派對，不過卻沒什麼人注意到，而部分注意到的人則未留下深刻印象。

路透社報導，冬奧會場擺有數輛展示5G技術應用的貨車，一名南韓觀眾林雪華（Lim Seol-hwa，音譯）參觀完後說：「感覺還好。」

她也說：「試用感覺很真實，也很有趣。如果我們可以實際在自己的手機上試用的話，應該會更好。」

南韓最大電信業者韓國電信公司（KT Corp）曾喊出平昌冬奧是世界上第一個5G奧運的口號，不僅引起投資人興趣，也讓其他電信業者和網路公司好奇5G是否可行，以及如何實際應用。

韓國電信公司行銷部門這個月也讓一些冬奧觀眾相信，他們的手機可以使用超快速的5G技術，不過這是不可能的事，因為市面上還沒有與5G技術相容的手機。

韓國電信公司代表以選手競賽的360度即時影片，來展現5G的速度和性能，以目前4G技術而言，如果不緩衝根本不可能做到。

根據晶片大廠英特爾公司（Intel Corp），5G試用版速度是4G的4倍。英特爾是韓國電信公司的合作夥伴。5G能從各個角度、無需緩衝，來流暢串流冬奧各項精彩賽事。（譯者：陳昱婷/核稿：林憬屏）1070224

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP