5G現身平昌冬奧 民眾反應冷淡

（中央社南韓平昌24日綜合外電報導）南韓平昌冬季奧運應該是5G無線技術的亮相派對，不過卻沒什麼人注意到，而部分注意到的人則未留下深刻印象。



路透社報導，冬奧會場擺有數輛展示5G技術應用的貨車，一名南韓觀眾林雪華（Lim Seol-hwa，音譯）參觀完後說：「感覺還好。」



她也說：「試用感覺很真實，也很有趣。如果我們可以實際在自己的手機上試用的話，應該會更好。」



南韓最大電信業者韓國電信公司（KT Corp）曾喊出平昌冬奧是世界上第一個5G奧運的口號，不僅引起投資人興趣，也讓其他電信業者和網路公司好奇5G是否可行，以及如何實際應用。



韓國電信公司行銷部門這個月也讓一些冬奧觀眾相信，他們的手機可以使用超快速的5G技術，不過這是不可能的事，因為市面上還沒有與5G技術相容的手機。



韓國電信公司代表以選手競賽的360度即時影片，來展現5G的速度和性能，以目前4G技術而言，如果不緩衝根本不可能做到。



根據晶片大廠英特爾公司（Intel Corp），5G試用版速度是4G的4倍。英特爾是韓國電信公司的合作夥伴。5G能從各個角度、無需緩衝，來流暢串流冬奧各項精彩賽事。（譯者：陳昱婷/核稿：林憬屏）1070224